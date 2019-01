Los Angeles - Nejvíce nominací na ceny americké filmové akademie Oscar za rok 2018 získalo mexické drama Roma a historický snímek Favoritka, oba mají po 10 nominacích. Jsou nominovány mimo jiné v kategorii nejlepší film či nejlepší herečka. Bylo to dnes oznámeno v Los Angeles. Vítězové budou vyhlášeni za měsíc 24. února.

V kategorii nejlepší film se s nimi utkají dále dobrodružné sci-fi Black Panther, snímek BlacKkKlansman, hudební film o zpěvákovi skupiny Queen Bohemian Rhapsody, komediální road-movie Zelená kniha, romantické drama Zrodila se hvězda a snímek o někdejším americkém viceprezidentovi Richardu Cheneym Vice.

O Oscara pro nejlepší herečku se utkají zpěvačka Lady Gaga (Zrodila se hvězda), herečka Glenn Closeová (drama Žena), Olivia Colmanová (Favoritka), Melissa McCarthyová za film Can You Ever Forgive Me? (Dokážeš mi někdy odpustit?) a Yalitza Apariciová za roli ve filmu Roma.

Na Oscara pro nejlepšího herce byli nominováni Rami Malek za roli Freddieho Mercuryho (Bohemian Rhapsody), Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (Zrodila se hvězda), Willem Dafoe za roli malíře Vincenta van Gogha ve snímku At Eternity’s Gatea a Viggo Mortensen (Zelená kniha).