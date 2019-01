Praha - Politický thriller Toman režiséra a producenta Ondřeje Trojana o muži, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, získal 13 nominací na Českého lva. O tři méně mají snímky Hastrman v režii Ondřeje Havelky a Všechno bude, jehož režisérem je Olmo Omerzu. Výsledek prvního kola hlasování svých členů dnes oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA).

O sošku Českého lva se filmy utkají v 15 statutárních kategoriích. Laureáti převezmou ocenění 23. března v pražském Rudolfinu. Galavečerem 26. ročníku Českých lvů bude v přímém přenosu České televize provázet Václav Kopta.

Drama Toman získalo minulý týden nestatutární Cenu diváků - Berounský Klepáček na cenách Trilobit, které uděluje Český filmový a televizní svaz FITES. Nezískal však žádnou nominaci na Cenách české filmové kritiky, které budou vyhlášeny 2. února. Nejvíce nominací na Ceny české filmové kritiky 2018 má film Jan Palach, posbíral jich šest. Na Českého lva byl snímek režiséra Roberta Sedláčka nominován v osmi kategoriích.

Celkem 143 hlasujících akademiků vybíralo z 40 celovečerních hraných a animovaných filmů a z 29 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2018. Akademici snímek Všechno bude režiséra Olma Omerzua nominovali do letošního boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů, do užší nominace se však neprobojoval. Na loňském festivalu v Karlových Varech dostal Omerzu za svůj film o dobrodružství dvou kluků za volantem auta cenu za režii. Hastrman je filmovým debutem muzikanta a herce Ondřeje Havelky, který ho natočil podle bestselleru Miloše Urbana.

Na dnešní tiskové konferenci ČFTA byli kromě nominací vyhlášeni také vítězové nestatutárních cen. Cenu filmových fanoušků obdržel režisér Daniel Svátek za svůj film z prostředí protialkoholické léčebny Úsměvy smutných mužů, který byl na webu Česko-Slovenské filmové databáze oceněn nadprůměrnými 72 procenty. Film úspěšný u diváků nezískal od akademiků žádnou nominaci. "Zatímco tady padlo, že se sbližuje svět filmu a televize, v tomto případě dochází k nějakému rozporu. Nicméně je mi líto, že nebyl za svůj výkon nominovaný David Švehlík," řekl ČTK režisér Svátek.

Ocenění za nejlepší filmový plakát získali Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová a Maxmilian Denkr, autoři plakátu filmu Toman.

Již počtvrté budou udíleny také ceny za televizní tvorbu, letos opět ve dvou kategoriích. Své počiny přihlásily Česká televize, TV Nova a TV Prima. Tři projekty v každé kategorii s nejvyšším počtem hlasů od akademiků budou zveřejněny 25. února. Vítězové kategorií nejlepší televizní film nebo minisérie a nejlepší dramatický televizní seriál budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 23. března. Prezidium ČFTA bude udělovat během slavnostního ceremoniálu také cenu za mimořádný přínos české kinematografii.

ČFTA oznámila také nominace nestatutární Ceny Magnesia za nejlepší studentský film roku 2018. Nominovány byly snímky Cukr a sůl (režie Adam Martinec), Home Sleep Home (Adam Koloman Rybanský), Noc s agamou (Tomáš Janáček), Spolu sami (Diana Cam Van Nguyen) a Sto dvacet osm tisíc (Ondřej Erban). Vítěz bude oznámen v rámci udílení Českých lvů.