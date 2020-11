Nejvíce nominací na ceny Grammy má zpěvačka Beyoncé

Los Angeles - Nejvíce nominací na hudební ceny Grammy, které se budou udílet koncem ledna, má zpěvačka Beyoncé. Šanci získat ocenění má v devíti kategoriích včetně těch nejsledovanějších jako jsou nahrávka roku a píseň roku. Po šesti nominacích pak získaly zpěvačky Taylor Swiftová a Dua Lipa a rapper Roddy Ricch.

V kategorii nejlepší album se americká zpěvačka Swiftová a Britka Dua Lipa utkají s kapelami Coldplay, Haim, Black Pumas, rapperem Post Malonem, britským zpěvákem Jacobem Collierem a interpretkou alternativní podoby rhytm&blues Jhené Aiko.

Beyoncé sklidila nejvíce nominací díky své písni Black Parade, kterou vypustila do světa v létě během celoamerických protestů proti rasové diskriminaci. Dua Lipa může do bojů o ceny v podobě zlatého gramofonku zasáhnout svým popovým hitem Don't Start Now, Swiftová zase může zabodovat díky intimní desce Folklore, kterou složila během koronavirové karantény.

Vítězové ceny Grammy budou vyhlášeni 31. ledna 2021, slavnostní večer má moderovat herec Trevor Noah.