Nejvíce nominací na ceny Emmy posbíraly seriály Koruna a The Mandalorian

Herečka Emma Corrinová jako Lady Diana v seriálu Koruna (The Crown). ČTK/AP/Des Willie

Los Angeles - Nejvíce nominací na americké televizní ceny Emmy mají letos Koruna a The Mandalorian, tedy dva seriály produkované streamovacími platformami. Tituly od Netflixu, resp. Disney+ budou mít šanci vyhrát až 24 ocenění, uvádí světové zpravodajské agentury. Vyhlašování vítězů v hlavních kategoriích je naplánováno na 19. září.

Koruna, jejímž hlavním hrdinou je britská královská rodina v čele s Alžbětou II., si mimo jiné vysloužila čtvrtou nominaci v kategorii nejlepší dramatický seriál. Loňská čtvrtá série posunula děj blíže k současnosti a točila se okolo vztahu prince Charlese a Diany Spencerové. Podle agentury AP se produkci Netflixu po vypuštění posledních deseti epizod skýtá dosud největší šance na první vítězství v hlavní kategorii cen Emmy pro dramata.

The Mandalorian, který navazuje na filmovou sérii o Hvězdných válkách, za sebou má zatím dvě série. Také se dostal mezi osmičku uchazečů o cenu pro nejlepší dramatický seriál, kterou doplňují Bridgerton, Lovecraft Country, The Boys, Pose, Příběh služebnice a Tohle jsme my.

Mezi komediálními tituly nominacím vévodí seriál Ted Lasso o stejnojmenném kouči amerického fotbalu, který začne v Anglii trénovat místní fotbalový tým. Produkt platformy Apple TV+ soutěží o ocenění v celkem 20 kategoriích. Nominován byl na nejlepší komediální seriál, hlavní hvězda Jason Sudeikis je zase mezi pěticí kandidátů na cenu za výkon v hlavní roli komediálního díla.

"Nominace potvrdily rychlý vzestup streamování," píše AP. "Ve třech hlavních kategoriích - drama, komedie a minisérie, - se prosadil pouze pořad Tohle jsme my od televize NBC a black-ish od ABC," dodává agentura.

S řadou nových ocenění mohou ze 73. ročníku cen Emmy odejít také tvůrci Příběhu služebnice, který získal nominace v 21 kategoriích. Výběr vítězů je nyní v rukách 25.000 hlasujících členů americké televizní akademie, jejichž rozhodnutí mají být v září na rozdíl od loňského ročníku oznámena za přítomnosti hostů. Loni byl nejlepším dramatickým seriálem zvolen Boj o moc (Succession), hlavní cenu v komediální části soutěže si odnesl kanadský sitcom Schitt’s Creek.