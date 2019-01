Praha - Výstraha meteorologů na silný vítr se na řadě míst republiky vyplnila. Nejvíce foukalo dnes ráno na Sněžce, v poryvech dosáhl vítr na nejvyšší české hoře až 130 kilometrů v hodině. V nížinách naměřili nejsilnější vítr v Dukovanech a v Náměšti nad Oslavou v Kraji Vysočina, a to shodně téměř 94 kilometrů za hodinu, řekli dnes ČTK pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Vítr spolu se sněhem od rána působí problémy v silniční i železniční dopravě, některé silnice jsou uzavřeny. Padají stromy a větve, tisíce lidí jsou bez dodávek elektrického proudu. Potíže hlásí hlavně horské oblasti v Čechách.

Na většině území Česka by měl silný severozápadní až západní vítr zeslábnout dnes večer. Na východě Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny ale bude silně foukat i v úterý.

Na horách by lidé měli omezit túry a zejména se nevydávat do hřebenových partií. Zvýšené opatrnosti by kvůli větru měli dbát řidiči. Dobré je také upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky, radí meteorologové.