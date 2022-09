Nejvíc voličů přilákaly senátní volby na Jihlavsku, nejméně na Mostecku

Praha - Nejvyšší volební účast v letošním prvním kole senátních voleb byla ve volebním obvodu Jihlava, kde svůj mandát obhajuje předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). K volebním urnám tam dorazilo 48,9 procenta voličů. Naopak nejnižší účast byla v obvodu Most, kde svůj hlas odevzdalo 32,7 procenta voličů. V jednom z okrsků ve Slezské Ostravě nedorazil žádný volič. V Ústí nad Labem v okrsku na studentské koleji v Klíšské ulici přišlo k prvnímu kolu senátních voleb 15 voličů z celkových 500 zapsaných a volební účast tak představovala 3,2 procenta.

Druhým obvodem s nejvyšší účastí byla Kroměříž s 47,9 procenta a na třetím místě Blansko s 47,6 procenta. Druhá nejnižší účast byla v obvodu Ostrava - město, kde v prvním kole volilo do Senátu 36,5 procenta voličů. V Ústí nad Labem volilo 36,7 procenta voličů. Celková volební účast představovala zatím podle předběžných čísel zhruba 42,6 procenta.

Nejvyšší podíl hlasů získal v obvodu Ústí nad Orlicí letohradský starosta Petr Fiala (KDU-ČSL), který získal 65,7 procenta hlasů a tím i senátorský mandát již v prvním kole. Druhým nejvyšším podílem a rovněž ziskem mandátu již v prvním kole se může pyšnit staronový senátor za obvod Bruntál Ladislav Václavec, který získal 58,9 procenta hlasů. Naproti tomu vítěznou postupující kandidátkou s nejnižším podílem hlasů v prvním kole se stala Lucie Pluhařová (ANO) v obvodu Kroměříž s 20,95 procenta hlasů.

Nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým kandidátem v pořadí nastal v obvodu Most. Jan Paparega (ProMOST) získal proti Aleně Dernerové (SD-SN) o 64 hlasů navíc. Kandidátem na třetím místě s nejvyšším počtem hlasů se stal dosavadní senátor Petr Orel (Zelení), který v Novém Jičíně získal 19,6 procenta. V šesti jiných volebních obvodech by mu to stačilo na postup do druhého kola.