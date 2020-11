Nejvíc smluv z tendru Lesů ČR za 5 mld. má Uniles z Agrofertu

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dosud z pětimiliardového lesnického tendru 2021+ uzavřel smlouvy na 25 z 29 soutěžených jednotek. Nejvíc, 12 smluv, podepsala těžařská firma Uniles z koncernu Agrofert. Na druhém místě je s pěti podepsanými smlouvami firma Kloboucká lesní. Vyplývá to z dat, která ČTK získala k dosud uzavřeným smlouvám. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Podnik předpokládá, že zbývající čtyři smlouvy by měly být podepsány do začátku prosince, řekla ČTK mluvčí Eva Jouklová. Žádná ze soutěžených jednotek není na rozdíl od minulosti napadena u antimonopolního úřadu. V tendru 2021+ je odhadovaná hodnota lesnických prací 4,5 miliardy korun a objem dřeva k těžbě je šest milionů metrů krychlových.

Letošní nabídnuté ceny podle Jouklové vyznívají pro podnik výhodněji než loni. Na rozdíl od minulosti se soutěžil menší objem prací. Souvisí to s novou strategií Lesů ČR, kdy se kvůli zvládnutí kůrovcové kalamity podstatně víc snaží využívat vlastní pracovníky i techniku a podle potřeby je kombinovat s kapacitami dodavatelů.

Do tendru 2021+ se přihlásilo 36 firem, k datu uzávěrky 16. září podaly 190 nabídek. Z nabídek podle tehdejšího zjištění ČTK vyplynulo, že Uniles dal nejlepší nabídku na 12 jednotkách, a měl tak možnost získat 12 kontraktů, což se naplnilo. I u ostatních jednotek byly dosud uzavřeny smlouvy jen s firmami, co se na nich umístily jako první. Jediné hodnotící kritérium byla po splnění kvalifikačních požadavků nabídnutá cena.

Firma Uniles již dříve uvedla, že obhájila pozici z předchozího soutěžního období, kdy měla 11 zakázek, takže jí objem zakázek u Lesů ČR pro roky 2021 až 2025 zůstane téměř na stejné úrovni. "Nelze říct, že bychom převrátili trh. Rozhodně nejde o nějaké dominantní postavení či posílení vlivu, i po tomto tendru budeme patřit mezi úzkou špičku největších tuzemských lesnických firem," uvedl výkonný ředitel Unilesu Petr Jelínek.

Koncern Agrofert, do něhož Uniles patří, dříve vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). V roce 2017 vložil Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Podle auditu Evropské komise má ale premiér na tyto svěřenské fondy přímý i nepřímý vliv. Babiš popírá, že by byl ve střetu zájmů.

Vedle Unilesu a Kloboucké lesní si zbývajících osm podepsaných jednotek rozdělilo sedm firem. Na čtyřech dosud nepodepsaných jednotkách dala nejlepší nabídku společnost Aclesia. Loňský vítěz tendru 2020+, těžařská skupina Petra z Hodonína, letos nemá na žádné jednotce nejlepší nabídku. Loni podepsala kontrakty na deseti z 54 soutěžených jednotek.

Vítězné firmy začnou pro Lesy ČR pracovat od ledna 2021. Zakázky v tendru 2021+ Lesy ČR rozčlenily do tří typů podle toho, jak dané území zasáhla kůrovcová kalamita. Uniles uspěl ve všech třech typech. Podal taky ze všech soutěžících jednoznačně nejvíc nabídek, z 29 jednotek dal nabídku na 25.

Soutěž 2021+ se týká těžby na 188.012 hektarech lesa, což je asi 16 procent všech lesů ve správě LČR. Ročně se počítá s těžbou 1,2 milionu metrů krychlových dřeva a zalesněním 1534 hektarů. Na 28 jednotkách Lesy ČR uzavřou pětileté kontrakty, na jedné jednotce roční.

Tendr 2021+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o hospodaření na téměř pětině území Lesů ČR. V tendrech nejsou zahrnuta území spravovaná lesními závody LČR.