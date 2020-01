Nejvíc nominací na Ceny Anděl má Vladimír Mišík, získal jich šest

Praha - Nejvíce nominací na hudební Ceny Anděl má zpěvák a skladatel Vladimír Mišík. Členové České hudební akademie (ČHA) ho nominovali v šesti kategoriích. Mišík, který je už od roku 1993 členem andělské Síně slávy, akademiky zaujal deskou Jednou tě potkám. Tři nominace získal za svou desku Září hudební kolektiv Zvíře jménem podzim, po dvou nominacích mají Mirai s albem Arigató, Vypsaná fixa a jejich Kvalita a Berenika Kohoutová s deskou Holka roku nebo Beata Hlavenková se sólovkou Sně. Pořadatelé cen to dnes oznámili na setkání s novináři.

První kolo hlasování České hudební akademie skončilo 20. ledna. "Celkově v něm pod dohledem notáře v patnácti kategoriích hlasovalo 351 akademiků," uvedla ředitelka české pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) Petra Žikovská.

Českou hudební akademii tvoří hudební odborníci z řad novinářů, dramaturgů, pořadatelů koncertů i samotných muzikantů, dosavadních držitelů Anděla. Nejstarší tuzemské odborné hudební ceny se budou předávat 31. března, tentokrát budou vedle zástupců hudební branže přístupné i veřejnosti. Ceremoniál, který v přímém přenosu odvysílá Česká televize, se uskuteční v pražském O2 universu. Večerem diváky provede Ewa Farna.

V prestižní kategorii Album roku proti desce Mišíka Jednou tě potkám stojí kapela Chinaski s nahrávkou, které dala jméno 11, a předloňský objev Andělů Mirai s druhou vydanou deskou Arigató. Do boje o sošku Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny se posmrtně dostal i Karel Gott se svým posledním duetem s dcerou Charlotte Ellou Srdce nehasnou autorů Richarda Krajča a Petra Harazina. Mezi novinky letošních Andělů patří zavedení nové kategorie Slovenské album roku, ve které jsou nominovaní Marián Čekovský, Sima Martausová a skupina Nocadeň. Novinkou je také zřízení Coca-Cola ceny fanoušků, o jejímž vítězi rozhodnou hlasováním na internetu přímo hudební příznivci.

"Nominace ve všech kategoriích ukazují, že podobně jako ve světě se i u nás kvalitní pop stále častěji protíná a vzájemně ovlivňuje s dříve okrajovými žánry. Nominace jsou opět velice pestré a upozorňují na řadu skvělých desek, které tu v uplynulém roce vznikly. Potvrzuje se, že rozhodnutí vrátit předávání žánrových cen do hlavního ceremoniálu, které jsme udělali před třemi roky, bylo správné," podotkl předseda České hudební akademie Honza Vedral.

Spolu s Vedralem a Žikovskou v radě ČHA usedli publicista Josef Vlček, loňský laureát Síně slávy Michal Prokop a producentka Cen Anděl Lucka Hájková.

Na loňských Cenách Anděl po dvou soškách za vítězství získali skupina Lucie, zpěvačka Bára Poláková a nováčci The Atavists. Do Síně slávy vstoupil zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop. V kategorii Sólový interpret cenu získal Miro Žbirka za své Double Album. V kategorii Skupina rozhodla ČHA o vítězství několikanásobných držitelů Anděla Monkey Business a jejich desky Bad Time for Gentlemen. Hlasovalo přes 350 členů ČHA. O vítězích v hlavních kategoriích rozhodlo 152 akademiků.

Seznam nominací na hudební Ceny Anděl 2019:

--------

Album:

Chinaski - 11

Mirai - Arigató

Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

Skladba:

Karel Gott a Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou

Berenika Kohoutová - Dělám stojky

Vladimír Mišík - Jednou

Skupina:

Mirai - Arigató

Vypsaná fiXa - Kvalita

Zvíře jménem Podzim - Září

Objev:

Bert & Friends - Supr

Bára Zmeková - Lunaves

Zvíře jménem Podzim - Září

Sólový interpret:

D.Y.K. - D.Y.K.

Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

Pokáč - Úplně levej

Sólová interpretka:

Beata Hlavenková - Sně

Berenika Kohoutová - Holka roku

Bára Zmeková - Lunaves

Videoklip:

7krát3 - Promiň (režie Benjamin Buttler)

Vladimír Mišík - Jednou (režie Maja Hamplová a Matěj Chlupáček)

Vypsaná fiXa - Krabička (režie Jordan Haj a Givinar Kříž)

Slovenské album:

Marián Čekovský - Best On

Sima Martausová - Len tak sa stíšim

Nocadeň - Auróra

Alternativa a elektronika:

B4 - Plastová okna

Margo - First I Thought Everyone's Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared - All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I've Learnt

Zvíře jménem Podzim - Září

Folk:

Epydemye - Milé děti

Beata Hlavenková - Sně

Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

Jazz:

Nikol Bóková - Inner Place

Vilém Spilka Quartet - Čekání na Toma

Vertigo - Daleko

Klasika:

Bennewitz Quartet - Ullmann - Krása - Schulhoff - Haas

Pavel Haas Quartet - Shostakovich: String Quartets Nos. 2, 7, 8

Ivo Kahánek, Bamberští symfonikové, Jakub Hrůša - Dvořák & Martinů: Piano Concertos

Rap:

Hugo Toxxx - 1000

Viktor Sheen - Černobílej svět

Yzomandias - Dobrá duše, srdce ze zlata

Rock:

John Wolfhooker - 313

Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

The Truth Is Out There - All Little Revolutions