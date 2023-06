Největším problémem vězeňství v ČR je kolektivní ubytování, míní helsinský výbor

Praha - Největším problémem českého vězeňství je podle Českého helsinského výboru (ČHV) kolektivní ubytování vězňů. Toto historické dědictví vytváří ve věznicích mimořádně rizikové prostředí a výrazně snižuje možnosti výchovného působení na vězně, uvedl na dnešní tiskové konferenci místopředseda předsednictva ČHV Miroslav Krutina. Podle něj je potřeba, aby si širší veřejnost uvědomila, že problém se týká i jí.

V Česku je aktuálně za mřížemi 19.712 vězňů, od počátku roku vzrostl jejich počet o 660. Krutina upozornil na to, že věznice jsou přeplněné soustavně a dlouhodobě a že ČR má trojnásobný počet vězňů oproti srovnatelným západním státům. Situaci se podle něj nedaří zlepšit, ačkoliv stát přijal řadu opatření například v podobě alternativních trestů nebo zkrácení doby, po které lze žádat o podmíněné propuštění.

ČHV monitoruje podmínky v českém vězeňství od roku 1990. Dnes výbor představil výsledky aktuální zprávy, která vznikla po návštěvách deseti věznic na přelomu loňského a letošního roku. Podle něj je celý systém vězeňství podfinancovaný a budovy věznic jsou mnohdy koncepčně zastaralé.

Vězeňské službě také chybí personál, a to až násobně oproti západním zemím. Odsouzení si nejvíce stěžují na jednotvárnou stravu a nedostupnost lékařské péče. Personál pak na omezené možnosti práce s odsouzenými a na přítomnost drog ve věznicích. Většina odsouzených je podle výboru ve stavu rezignace, výkon trestu pouze "přežívá" a pasivně čeká na propuštění.

"Zásadním problémem je, že jsme zdědili věznice koncipované na kolektivní ubytování vězňů," řekl Krutina. "Na vězně je potřeba působit silněji než kolektiv spoluvězňů, což je ve společném ubytování iluzorní," upozornil. Změna ubytovacích kapacit by si podle něj vyžádala jak ohromné investice, tak i změnu myšlení společnosti, které na individuální práci s vězni stále není nastavené.

Dobrým dílčím krokem k tomu, aby se vězni uměli začlenit zpátky do společnosti, je podle Krutiny projekt otevřené věznice, která funguje v Jiřících na Nymbursku. "Myslím si, že by to mělo být zavedeno v každém regionu," poznamenal.

Za nejpříjemnější překvapení a zásadní posun k lepšímu Krutina označil úroveň pracovníků ve vězeňství z hlediska odbornosti, motivovanosti i přístupu.

Generální ředitel Vězeňské služby Simon Michailidis dnes novinářům řekl, že zprávu ČHV vnímá jako zpětnou vazbu a připomenutí toho, co má bezpečnostní sbor ještě před sebou, co musí dotáhnout do konce a změnit. "S navrhovanými opatřeními ve zprávě se ztotožňujeme, řadu z nich realizujeme," shrnul.