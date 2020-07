Největším problémem projektu COVID lázně je veřejná podpora

Praha - Největším problémem projektu COVID lázně je dosud nezískaná notifikace Evropské komise, která by stanovila dočasný rámec, tedy maximální sumu, kterou mohou žadatelé čerpat z programů veřejné podpory. Jasno by mohlo být na přelomu července a srpna. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), který má program na starost, zaslalo EK potřebné podklady. Navíc chce usilovat o výjimku pro cestovní ruch, aby podpora pro toto odvětví nebyla nijak limitována. Na tiskové konferenci to dnes řekli prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha a náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR David Koppitz.

Zástupci lázeňského sektoru podle Bláhy usilovali o to, aby podpora byla spuštěna co nejdříve. S komplikací týkající se veřejné podpory se podle něj setkali až těsně přes zahájením projektu. "Stáli jsme před otázkou: 'Má smysl čekat na to, až se dořeší a vyjedná prolomení hranice podpory, anebo je lepší to celé pustit?'," uvedl. "Shodli jsme se na tom, že je lepší to pustit, protože už ten základní limit nám přišel dostatečně veliký," dodal. Dočasný rámec na jednoho žadatele činí 800.000 eur (asi 21 mil. Kč). Díky tomu by celý trh podle Bláhy mohl využít zhruba 100.000 voucherů. V přepočtu je to podle něj téměř tolik, kolik domácích hostů běžně za druhé pololetí přijede do lázní v ČR.

Notifikaci by měl podle Koppitze program bez problémů získat, stejně jako se to podařilo například u programu COVID nájemné, řekl ČTK. Po obdržení notifikace by podle něj bylo možné čerpání až 5300 poukazů na jedno zařízení. Vzhledem k zatím nejasným podmínkám mnohé lázně zastavily přijímání státem dotovaných poukazů už po několika stech. Řídí se totiž pravidlem podpory de minimis (malého rozsahu), kdy jednomu podnikateli nesmí být poskytnuta podpora vyšší 200.000 eur (5,3 milionu Kč).

Zájem cestovatelů podle Bláhy vysoce předčil očekávání. Mnoho lidí podle něj začalo přemýšlet, jak na svůj původně rezervovaný pobyt uplatnit poukaz. Tato klientela podle něj de facto v lázních Luhačovice a Jáchymov všechny poukazy spotřebovala a na klienty, kteří by si chtěli pobyt zakoupit, už nezbyla kapacita. Luhačovice a Jáchymov přijaly zhruba po 700 poukazech a už limit překročily, řekl Bláha.

Program COVID lázně byl spuštěn 1. července, do 12. července si lidé stáhli přes 94.000 poukazů, z nichž 10.000 bylo spárováno s pobyty. Poukaz mohou využít lidé starší 18 let s trvalým pobytem v ČR, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250.000 poukazů. Lidé nemohou sčítat voucher, který nabízejí například Karlovy Vary na podporu cestovního ruchu, a státní poukaz.