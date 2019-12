Největší zážitek, shodli se slávisté po zápase v Dortmundu

Dortmund - Fotbalisté Slavie se shodli, že z hlediska atmosféry byl pro ně zápas v Dortmundu největším zážitkem během letošního účinkování ve skupině Ligy mistrů. Pražané si užívali kulisu vyprodaného Vestfálského stadionu a také přítomnost více než pěti tisíc hostujících fanoušků. Aréna paradoxně bouřila nejvíce v momentě, kdy v souběžně hraném utkání v Miláně vstřelila Barcelona gól na 2:1 a výhrou nad Interem pomohla Borussii k postupu.

"Co se týče atmosféry, byl to největší zážitek z těch tří zápasů. Už když jsme nastupovali před zápasem, viděli tu žlutou zeď (jižní tribunu) a plný stadion, tak to bylo něco úžasného. Určitě nejhezčí stadion, kde jsem hrál. Za mě kulisa úžasná," řekl novinářům záložník Tomáš Souček po porážce 1:2. Slávisté už před utkáním věděli, že skončí ve skupině poslední a nepostoupí.

Zápasem žilo celé město, i když v ulicích byla paradoxně více slyšet čeština. Stovky slávistických fanoušků zamířily do Dortmundu už v pondělí a v den zápasu příznivci ve velkém obsadili prakticky celé centrum. U vánočních stánků popíjeli svařené víno a zabrali většinu místních hospod a restaurací. Řada fanoušků vyrazila do tréninkového areálu Borussie na odpolední utkání Youth League hráčů do 19 let, v němž červenobílí podlehli 1:5.

Z centra města se slávisté za policejního doprovodu jako tradičně vydali na stadion pochodem. Okolo Signal Iduna Parku, jak se aréna jmenuje, panovala desítky minut před zápasem výborná atmosféra. Fanoušci si s obdivem prohlíželi největší německý stadion ze všech stran a pochutnávali si na tamních specialitách. S celkem 3500 stánky a krámky drží aréna rekord.

Pověstná jižní tribuna, kam se vejde skoro 25 tisíc diváků, byla už dlouho před výkopem plná a fanoušky dostávala do varu i chytlavá klubová hymna. Při chorálech "kotle" běhal mráz po zádech. Na mezinárodní zápasy je kapacita osmdesátitisícové arény snížena na 66 tisíc lidí, kteří nejásali nejvíce při domácích gólech, ale těsně před koncem, když se dozvěděli, že Barcelona dala druhý gól v Miláně.

"Určitě největší zážitek, tohle je magický stadion, magické místo. Stadion je hrozně fotbalový, lidi si to strašně užívají. Pro mě je to jeden ze dvou stadionů, kde je v Evropě nejlepší atmosféra. Jsem rád, že jsem to zažil v takovém zápase, kdy šlo domácím o hodně," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho tým prohrál v závěrečném zápase skupiny 1:2, přesto hráče slávistický sektor vytleskal. "I když jsme prohráli, myslím, že to byla krásná tečka za Ligou mistrů," uvedl Trpišovský. "Více než 5000 fanoušků na 'zápase o čest' Slavie v Dortmundu ukazuje, kam se klub za čtyři roky dokázal posunout. Nádherný fotbalový rok 2019," dodal na sociální síti twitter předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.