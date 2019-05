Největší zájem o eurovolby je zatím v Praze

Lidé odevzdávali svůj hlas 25. května 2019 ve volební místnosti ve svazu tělesně postižených ve Zlíně v druhý den voleb do Evropského parlamentu.

Lidé odevzdávali svůj hlas 25. května 2019 ve volební místnosti ve svazu tělesně postižených ve Zlíně v druhý den voleb do Evropského parlamentu. ČTK/Glück Dalibor

Praha - Zájem lidí o výběr kandidátů do Evropského parlamentu nebyl ani dnes dopoledne velký. Volební účast v jednotlivých krajích se podle zjištění zpravodajů ČTK pohybuje nejčastěji mezi 15 a 21 procenty. Zřejmě největší zájem o volby je v hlavním městě. V Praze odvolila téměř třetina oprávněných voličů. Vybírat zástupce do Evropského parlamentu lze do dnešních 14:00, výsledek voleb bude zveřejněn v neděli pozdě večer.

V hlavním městě volební účast mezi 10:00 a 11:00 zpravidla dosahovala 30 procent. Více lidí zatím přišlo k volbám například v Praze 6, kde dosáhla dvě hodiny po otevření volebních místností 34,1 procenta. Třicetiprocentní hranici překročila i Praha 1. Vyšší účast by mohla být i v některých čtvrtích Prahy 8. Ve volební místnosti Základní školy Na Slovance v Libni se členové komise shodli na tom, že je volební účast zhruba 35 procent. Podobná účast tu bývá i při jiných volbách, řekli ČTK. Naproti tomu v Praze 12 evidovali volební komise v 11:00 účast pouhých 15 procent.

Účast kolem 30 procent hlásí kromě Prahy také v devíti okrscích Hradec Králové. Jinak ale přišlo v Pardubickém a Královéhradeckém kraji do volebních místností přibližně pětina voličů.

Ve středních Čechách přesáhla volební účast 20 procent. Například v Kolíně přišlo k urnám 22 procent voličů, ke stejnému procentu se blíží účast také na Berounsku. V Benešově už odvolilo 21 procent lidí. V Mělníku a Kladně přišlo zatím volit kolem 18 procent voličů.

Malý zájem voličů je na severu Čech. Průměrná volební účast v Ústeckém kraji je 15 procent, řekla ČTK mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová. "Dnes už jsou volební místnosti navštěvované jen velmi málo," uvedla. Například v Krupce na Teplicku je účast 15 procent, v Chřibské na Děčínsku 16 procent.

Velké rozdíly v účasti mezi jednotlivými okrsky jsou v Libereckém kraji. Zdeněk Valášek z libereckého krajského úřadu, který volební místnosti objíždí, dnes ČTK řekl, že například v Ktové na Semilsku se účast pohybuje okolo 32 procent. "Záleží vždy na složení voličů, jejich věku, sociálním zázemí," uvedl.

Ke 20 procentům se dnes dopoledne blížila volební účast ve větších městech v Plzeňském a Karlovarském kraji. Například v Plzni v jednom z okrsků v Kralovické ulici měl před 11:00 přes 18 procent, v Karlových Varech v lázeňském centru byla účast 17,5 procenta, ale spolu s lidmi s voličským průkazem to bylo 28 procenta. V malých obcích je účast nižší, například v Abertamech na Karlovarsku byla okolo 12 procent.

Na jihu Čech se průměrná volební účast zatím pohybuje kolem 17 procent, uvedla Alena Karvánková z krajského úřadu. Nadprůměrnou účast 42 procent hlásí Heřmaneč na Jindřichohradecku. Odvolilo 29 lidí včetně člověka, který přišel s voličským průkazem.

Kolem pětiny oprávněných voličů dorazilo k urnám na Vysočině. "Co se týká obcí, mají tak dvacet procent, Jihlava má méně. Kolegyně navštívily několik (jihlavských) okrajových volebních místností a tam byla účast podstatně nižší," řekla ČTK Ivana Schimmerová z krajského úřadu.

Na jižní Moravě přišlo do dnešních 10:00 volit 21,03 procenta lidí. v Brně byla účast u eurovoleb o něco vyšší, dosáhla 25,88 procenta. Jednu z nejvyšších účastí hlásí z Holubic, kde se souběžně s volbami koná místní referendum. Zatím tak přišlo hlasovat 45 procent oprávněných voličů.

V Olomouckém a Zlínském kraji se volební účast pohybuje kolem 20 procent. Podle pracovníků volebních komisí lidé chodili i dnes dopoledne, ale účast je již menší než v pátek. Například na Terrově náměstí v Olomouci přišlo dosud 24 procent voličů.