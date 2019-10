Největší vítězství v kariéře, řekl po výhře nad Anglií Šilhavý

Praha - Kouč českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý označil domácí vítězství 2:1 nad Anglií v evropské kvalifikaci za největší ve své dosavadní trenérské kariéře. Nečekané výhry nad čtvrtým týmem loňského světového šampionátu si cenil o to víc, jakým způsobem k ní jeho svěřenci došli. Každý z hráčů podle něj podal výkon na hranici možností.

"Určitě je to největší vítězství v kariéře. Mám obrovskou radost, ale samozřejmě díky hráčům, kteří zaslouží absolutorium. Každý předvedl výkon na hranici svých schopností. Jedině tak jsme mohli uspět. Časem si to asi uvědomíme, někde v těch historických tabulkách poté bude napsáno, že jsme po iks letech porazili Anglii. Zrovna v této době, kdy hrají velmi dobře a mají silný tým," řekl na tiskové konferenci Šilhavý a připomněl, že reprezentace porazila Anglii poprvé od roku 1975.

Český celek v Edenu od páté minuty prohrával po penaltě v podání Harryho Kanea, ale za čtyři minuty srovnal Jakub Brabec a v 85. minutě při své premiéře v reprezentaci rozhodl střídající Zdeněk Ondrášek.

"Ani po tom rychlém gólu z penalty jsme se nepoložili. Kluci ukázali charakter, že dokázali na branku odpovědět. Dokázali jsme rychle vyrovnat a v prvním poločase jsme měli víc ze hry. V druhém poločase jsme se dostali pod tlak, ale ukázali jsme nadšení a touhou vyhrát před domácím publikem. Kluci šli za tím vítězstvím," uvedl Šilhavý.

Český celek překvapivě přestřílel Anglii 15:7 a připravil jí v kvalifikacích první prohru od roku 2009. Zároveň Albionu oplatil březnový debakl 0:5 z Londýna. "Předvedli jsme skvělý výkon, nebyl to žádný zanďour, byli jsme aktivní. Způsob hry byl zvolený správně. I takový tým, kterým Anglie je, jsme dostali do úzkých. Asi to nečekali po tom zápase, který jsme odehráli ve Wembley. V prvním poločase se vůbec nedostali do hry. Myslím, že za ten týmový výkon i výkon jednotlivců jsme si to zasloužili," prohlásil Šilhavý.

Připustil, že se dost rozmýšlel, zda v druhém poločase poslat na trávník místo Patrika Schicka jako střídajícího hráče Michaela Krmenčíka nebo Ondráška, který byl do reprezentace před tímto srazem povolaný poprvé.

"Rozhodovali jsme se mezi těmito dvěma. Ondrášek jako nováček přijel poprvé, dával nějaké góly v Americe. Michal se zase po zranění dostává v Plzni do formy. Volba padla na Zdeňka, ukázalo se, že byla správná. Znám jeho naturel, protože jsem ho měl v Budějovicích. Už když sem přijel, jevil se na tréninku velmi dobře. Přímočarý, padalo mu to do brány. Byl i pozitivní. Tyhle všechny věci nám pomohly v tom rozhodnutí," řekl Šilhavý.

"Vždy to tak je, že když tam trenér dá nového hráče a ten dá gól, tak je to zlatá ruka trenéra. Ale ten hráč tam jde kvůli něčemu, Páťa Schick byl unavený. Byli tam dva, jeden tam šel. Možná, že i Krmenčík by dal gól. Ale samozřejmě v takhle velkém zápase se to bude pamatovat," dodal kouč.

Jeho tým se výhrou bodově dotáhl v tabulce na vedoucí Anglii a na postupovém druhém místě má čtyřbodový náskok před Kosovem, které má k dobru pondělní zápas s Černou Horou. "Samozřejmě jsme Euru blíž, udělali jsme velký krok. To vítězství je nečekané, jsou to bonusové body. Ale pořád musíme zvládnout zápas s Kosovem, to je poslední krůček," řekl Šilhavý.