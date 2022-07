Největší vítězství mezi dospělými, radovala se Nosková po skalpu Cornetové

Praha - Za největší triumf v dosavadní kariéře označila tenistka Linda Nosková výhru ve 2. kole turnaje Livesport Prague Open nad nasazenou pětkou Alizé Cornetovou z Francie. Sedmnáctiletá loňská vítězka juniorského Roland Garros zdolala čtvrtfinalistku letošního Wimbledonu a 38. hráčku světa po dramatickém závěru 7:5, 1:6, 7:6. Přestože jí takřka dvouapůlhodinový zápas vzal hodně sil, věří, že bude v pátek proti Japonce Nao Hibinové opět úspěšná.

"V dospělých určitě jde o mou největší výhru v kariéře," řekla Nosková na tiskové konferenci. "Junioři a dospělí jsou jiná kategorie. Naposledy jsem sice uspěla na turnaji ve Versmoldu, ale to bylo ITF. Tohle je ale WTA. Této výhry si proto cením nejvíc a navíc je to proti hráčce z první stovky, což se mi ještě nikdy nepodařilo," doplnila 112. hráčka světa, která se do čtvrtfinále turnaje WTA dostala vůbec poprvé.

Zatímco její krajanka a vrstevnice Lucie Havlíčková po utkání se světovou dvojkou Anett Kontaveitovou přiznala, že si chtěla utkání hlavně užít, Nosková šla do duelu proti Cornetové s odhodláním zvítězit. "Trenér mi právě říkal, že si to nemám užívat, ale jít vyhrát. Že si můžu užívat něco jiného. Mám na to stejný názor," řekla s úsměvem Nosková.

Utkání bylo pro ni o to těžší, že Cornetová je známá výbornou obranou. Nosková ji často dokázala zatlačit do defenzivy, Francouzka ale i z těžkých pozic získávala výměny ve svůj prospěch.

"Já jsem věděla, že to bude těžké hlavně z této stránky. S tím jsem do toho šla. Ale i tak to bylo vyčerpávající. Hlavně mentálně, že ta výměna pořád neskončila," podotkla Nosková. Zápas proto trval dvě hodiny a 27 minut. "Cítím se dost unavená. Vzalo mi to hodně sil. Alizé je udržující hráčka, která chce hodně běhat a hrát to přes výměny, a já jsem pravý opak. Nějak jsme to zprůměrovaly, ale i tak to bylo docela dlouhé," řekla Nosková.

Další test psychiky přišel pro Noskovou v rozhodující zkrácené hře, v níž vedla již 6:2 a měla čtyři mečboly. Cornetová je ale dokázala všechny odvrátit a podobně si vedla i při pátém za stavu 6:7. "Většinou ty mečboly byly, že si to hrála, šlo to na lajnu a já na to nejlépe nezareagovala. Ona to zahrála dobře a já k tomu dala pár nevynucených chyb. Nakonec jsem to ale zvládla a jsem za to ráda," podotkla Nosková.

Po utkání se proto těšila především na odpočinek. "Asi strávím další tři hodiny ve studené vodě," uvedla s úsměvem sedmnáctiletá tenistka. "Dám si dobrou večeři a půjdu brzy spát," doplnila.

V dalším kole ji čeká Hibinová, která dnes vyřadila úřadující šampionku a nasazenou dvojku Barboru Krejčíkovou. Ačkoliv o deset let starší Japonce patří v žebříčku WTA až 251. místo, Nosková je opatrná. "Obecně se nedívám dál než na nadcházející kolo. Bude to ale těžký zápas. Hibinová porazila Barboru Krejčíkovou, grandslamovou vítězku, takže to bude určitě náročné. Sice nemá nejvyšší ranking, ale formu má dobrou," upozornila Nosková.