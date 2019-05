Největší úspěch kariéry, řekl po svém prvním titulu Papadopulos

Gliwice (Polsko) - Fotbalista Michal Papadopulos v kariéře dosud vyhrál jen Český pohár s Baníkem Ostrava, proto považuje nedělní zisk polského ligového titulu s Gliwicemi za největší úspěch kariéry. Prvenství s Piastem si český čtyřiatřicetiletý útočník cení o to víc, že jeho celek nejvyšší soutěž nikdy předtím neovládl a neměl nejsilnější kádr. V létě Papadopulosovi v Gliwicích končí smlouva a klub pravděpodobně opustí.

"Nikdy jsem titul nezískal, ale popravdě jsem to nikdy moc neřešil. Do téhle doby jsem měl jednu trofej - Český pohár s Baníkem Ostrava. Tohle je pro mě určitě největší úspěch kariéry. Je to opravdu krásný pocit být mistr ligy," uvedl Papadopulos v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

Piastu skvěle vyšel závěr sezony. Ještě po čtvrtém ze sedmi kol nadstavbové části vedla tabulku favorizovaná Legia Varšava, ale poté se dostaly do čela Gliwice a vedoucí příčku už nepustily.

"Náš titul je obecně velké překvapení, možná i šok. Po základní části jsme ztráceli sedm bodů na Legii i Lechii. Do skupiny o titul jsme šli s tím, že nemáme co ztratit, ale rádi bychom udělali boj o titul trochu zajímavý. Vyhráli jsme hned první zápas na Lechii, pak zvládli dva domácí zápasy a jeli na hřiště Legie, kde jsme také vyhráli," uvedl Papadopulos.

"Byly to extrémně těžké zápasy venku, ale po nich už nám všem bylo jasné, že se může stát něco velkého. Což se taky stalo. Bylo příjemné cítit podporu z celého Polska. Řekl bych, že kromě Varšavy zbytek země přál nám," doplnil bývalý reprezentant.

V posledním kole si Piast pojistil titul vítězstvím 1:0, zatímco Legia jen remizovala. "Všichni jsme cítili, že nemáme nejlepší kádr, ale všechno si sedlo perfektně. Nikdo v kabině nedělal rozbroje, nikdo nebyl naštvaný, že zrovna nehrál," uvedl Papadopulos.

Oslavy odpovídaly tomu, že Piast nikdy předtím titul nezískal. "Lidé to berou úplně jinak, než když se vyhrává každý rok a tituly se opakují, jak je zvyklá Legia. Je to něco unikátního. Hned po posledním zápase jsme jeli autobusem bez střechy po městě, všude okolo byla spousta lidí, běželi za autobusem. Pro místní lidi je to něco nádherného. Po 30 letech se polský titul vrátil do regionu Slezska, od titulů Górniku Zabrze a Ruchu Chorzów je to poprvé, kdy zase slaví tým odsud," podotkl Papadopulos.

Zatímco na podzim hrával v základní sestavě, na jaře až na jeden zápas jen střídal a od února si připsal jediný gól. "První polovinu sezony jsem odehrál skoro všechno, pak trenér udělal nějaké změny, sedlo si to a nebylo potřeba do týmu sahat. Přijal jsem roli, že budu chodit na hřiště na posledních 20 až 30 minut," uvedl bývalý hráč Ostravy, Mladé Boleslavi, Leverkusenu, Chotěbuzi, Heerenveenu či Rostova.

Piast zřejmě po titulu opustí. "V červnu mi končí v Piastu smlouva, takže řeším, co dál. Cítím se dobře, tři roky jsem neměl vážnější zranění, určitě chci ještě pokračovat. Nic není finální, ale v tuhle chvíli to vypadá, že s největší pravděpodobností budu pokračovat v polské lize, ale už ne v dresu Piastu," dodal.