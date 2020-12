Největší sbírka modelů sanitek má 1777 exemplářů

Největší sbírka modelů záchranářské techniky v ČR čítá 1777 modelů sanitek, vlaků, letadel a vrtulníků, používaných pro transport pacientů i zdravotnického personálu ve 40 zemích. Do České knihy rekordů byla zapsána 15. prosince 2020 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, kde je většina exponátů na výstavě.

Hradec Králové - Největší sbírka modelů záchranářské techniky v ČR čítá 1777 modelů sanitek, vlaků, letadel a vrtulníků, používaných pro transport pacientů i zdravotnického personálu ve 40 zemích. Do České knihy rekordů byla zapsána dnes odpoledne v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, kde je většina exponátů na výstavě Záchrankou kolem světa. ČTK to dnes sdělili zástupci muzea. Ceremoniál se uskutečnil za účasti zástupců pelhřimovské Agentury Dobrý den. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se akce konala bez veřejnosti.

Autorem sbírky je Anatolij Truhlář, který je lékařským náměstkem Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. "Je příjemné, že sbírka bude někde oficiálně zapsaná. Touto akcí bychom chtěli zájemce zároveň pozvat do muzea, protože výstava byla prodloužena. Původně jsme zápis plánovali v letním období s doprovodným programem, bohužel se nám to díky opatřením nepodařilo," řekl ČTK Truhlář.

Výstava začala v létě a původně měla trval do listopadu. Pokud to protikoronavirová opatření dovolí, výstava více než 1500 exponátů bude k vidění v secesní budově muzea na Eliščině nábřeží v centru Hradce Králové až do 3. ledna.

Sbírka začala vznikat koncem 80. let minulého století, prvními modely byly sovětské sanitky Latvija a Volha. Součástí sbírky jsou také modely prototypů vozidel, které se nikdy sériově nevyráběly. Například jde o prototyp Tatry 603 ve verzi kombi. Mezi exponáty je i několik prezidentských sanitek, například z Kuby, kterou používal Fidel Castro, z USA je to sanitka, která převážela po atentátu tělo prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Výstava dokumentuje nejen historický vývoj a odlišnosti záchranářské techniky používané v různých částech světa, ale také rozvoj hračkářského průmyslu od počátku 19. století, uvedli zástupci muzea.

Výstava je součástí oslav výročí 40 let záchranné služby a 30 let letecké záchranné služby v Hradci Králové. V prostorách muzea se zároveň koná výstava 30 dokumentárních fotografií ukazujících náročnou práci posádek letecké záchranky.

Muzea v ČR se po 15 dnech opět uzavřou v pátek. Rozhodla o tom vláda. Život v zemi se bude kvůli šíření nemoci covid-19 od pátku 18. prosince znovu řídit čtvrtým stupněm protiepidemického systému. Od 3. prosince mohla být muzea otevřená z jedné čtvrtiny své kapacity.