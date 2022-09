Největší pěstitel chřestu v ČR kvůli nedostatku Ukrajinců nesklidil pětinu ploch

Praha - Společnost Český chřest z Hostína u Vojkovic na Mělnicku, která je největším producentem chřestu v ČR, letos kvůli nedostatku pracovníků z Ukrajiny nesklidila zhruba pětinu ploch. Z odhadovaných asi 360 tun chřestu sklidila zhruba 280 tun. Převážná část produkce míří do obchodních řetězců. ČTK to na dnešní tiskové konferenci v Praze řekl jednatel společnosti Jiří Šafář. Uvedl, že už třetí rok firma nedodává žádné zboží do zahraničí.

Nedostatek pracovníků způsobil konflikt na Ukrajině, kvůli kterému nedorazili sezonní pracovníci. S nedostatkem lidí sil se potýkalo více zemědělců, chyběli hlavně kvalifikovaní zaměstnanci. V červnu na to upozornil také Zemědělský svaz ČR.

Firma je podle Šafáře ve velké nejistotě i kvůli tomu, že již třetí rok je z ekonomické pohledu prakticky na nule a chybí peníze na rozvoj společnosti. Do zahraničí prakticky nevyváží hlavně kvůli rostoucím nákladům na pohonné hmoty. Společnost naší velikosti se musí spoléhat na odběr od obchodních řetězců, uvedl.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dnes řekl, že obchodní řetězce letos odebraly zhruba 220 tun chřestu převážně z produkce společnosti Český chřest. Ocenil, že typicky česká zelenina se v ČR stále pěstuje. "Zelenina by měla putovat co nejkratší cestou, aby byla co nejčerstvější," dodal. Kromě společnosti Český chřest je dalším pěstitelem například rodinná farma Asparagus Moravia z Hrabětic na Znojemsku.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza k tomu dodal, že naprostá většina tuzemské produkce chřestu se v ČR také zkonzumuje. V minulosti přitom většina chřestu mířila na export. "To by měl být náš cíl i pro další druhy zeleniny," uvedl. Dodal, že v ČR umí zemědělci vypěstovat řadu kvalitních komodit, které se ale vyváží do zahraničí a na český trh se vrací zpracované potraviny. "To je pro mě to nejhorší, chtěl bych vidět změnu, aby přidaná hodnota, která začíná na českém poli, také zůstala v ČR. To by měl být strategický cíl," dodal Prouza.