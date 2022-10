Největší ovace v úvodním pražském zápase NHL sklidil střelec San Jose Hertl

Praha - Počtvrté v historii a poprvé po třech letech odstartovala v Praze nová sezona slavné NHL. Na první ze dvou duelů mezi Nashvillem a San Jose dorazilo 16.648 fanoušků. Takřka zaplněná O2 arena viděla vítězství Predators 4:1. K potěše českých fanoušků se za poražené Sharks střelecky prosadil útočník Tomáš Hertl.

Nashville se měl v české metropoli představit už na podzim 2020 s Bostonem, jenže kvůli pandemii koronaviru se nejslavnější hokejová soutěž vrátila do Evropy až letos. Místo Bruins zaujali Sharks v sestavě s Hertlem a obráncem Radimem Šimkem.

Už dvě hodiny před začátkem duelu se před největší tuzemskou halou vytvořily fronty, v nichž byli k vidění fanoušci v dresech obou týmů. Jako první vyjeli na led Sharks, po nich následovali Predators, dnes v roli domácího týmu.

Při představování zahajovacích pětek patřil největší aplaus Hertlovi. Osmadvacetiletý útočník před odchodem do San Jose v roce 2013 působil ve Slavii, která tehdy hrávala v O2 areně. Po červeném koberci přišla do středového kruhu pro vhazování zazpívat hymnu USA Tonya Graves. Po americké zpěvačce žijící v Praze následovala s českou hymnou Marta Jandová. Před třemi lety Jandová v Praze před utkáním Philadelphie s Chicagem zazpívala americkou hymnu, zatímco její otec Petr, frontman Olympicu, českou.

"Být doma a hrát za San Jose, být na tom ledě a vidět celou rodinu... Musím říct, že jsem byl hodně dojatý," řekl Hertl v rozhovoru s novináři.

Úvodní buly přišel vhodit bývalý fotbalový gólman Petr Čech, který po konci aktivní kariéry několikrát nastoupil ve čtvrté nejvyšší anglické hokejové soutěži v brance týmu Guildford Phoenix.

Nashville se prosadil už po 61 vteřinách zápasu, na atmosféře se to ale příliš neprojevilo. Fanoušci ožili především v okamžiku, kdy Hertl v čase 8:36 v přesilové hře vyrovnal.

"Říkal jsem manželce, že je k jejím narozeninám. Jsem rád, že u toho mohla být skoro celá rodina, na místě, kde jsem před deseti lety začínal. Viděli, že jsem dal gól. Za to jsem strašně rád, ale vítězství by bylo mnohem sladší," prohlásil Hertl.

Diváci následně začali skandovat jeho jméno. Potlesku se dočkal i poté, co moderátor oznámil jeho jméno jakožto střelce nakonec jediného gólu kalifornského mužstva.

"Byl to skvělý moment. Vím, jak to chodí v Evropě, pamatuju si to ze Slavie. Když skórujete, celý stadion křičí vaše jméno. Bylo to velmi speciální, moc jsem si to užil," uvedl Hertl.

Po Radimu Vrbatovi se stal druhým Čechem, který v pražském zápase NHL skóroval. Bývalý útočník Vrbata se na podzim 2010 dvakrát trefil za Arizonu (tehdy Phoenix) v prvním ze dvou zápasů proti Bostonu. V ochozech to poté jen zahučelo, když Hertl v 18. minutě nastřelil tyčku.

Po 84 vteřinách druhé třetiny si celek z města country vzal vedení zpět. Poté duel zpestřil pěstní souboj mezi Markem Borowieckim (Nashville) a Jonahem Gadjovicem (San Jose). V průběhu prostřední dvacetiminutovky požádal jeden z diváků svou partnerku o ruku. Nashville pak přidal třetí zásah.

V úvodu třetí části několikrát proběhla horním patrem O2 areny mexická vlna. V jedné z komerčních přestávek pobavili diváky maskoti obou celků Gnash a S.J. Sharkie. Při další reklamní pauze se do mexické vlny zapojila celá hala. V poslední minutě Nashville stanovil konečný výsledek při power play San Jose.

Druhý zápas mezi oběma celky se v Praze uskuteční v sobotu opět od 20:00.