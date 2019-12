Největší hvězdou společného šampionátu krasobruslařů je Březina

Ostrava - Michal Březina bude největší hvězdou mezinárodního mistrovství krasobruslařů, které se v pátek a sobotu uskuteční v Ostravě. Nejlepší současný český krasobruslař Březina, který poslední domácí titul získal v roce 2015 v Třinci, se na společný šampionát vrátí po dvouleté absenci.

"Přijel jsem ukázat to, co mám natrénováno. Jednak to pro mě může být i poslední šampionát v kariéře, pak mi to ale i výborně zapadá do programu sezony a je to vlastně takový mezičlánek mezi Grand Prix a mistrovstvím světa," prohlásil Březina na dnešní tiskové konferenci v Ostravě.

Mistrovství bude i důležitým kvalifikačním závodem pro nominaci na mistrovství Evropy. "Výsledek rozhodně bude mít váhu a je to nosná záležitost pro nominaci. Pokud někdo získá titul, je to jasné. Pochopitelně kdyby někoho potkala nějaká nečekaná indispozice a celou sezonu by měl stálou výkonnost, přihlédlo by se k tomu, ale výsledek společného šampionátu bude určující," řekl předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Žídek.

Do Ostravy také proto dorazí celá česká špička. Chybět bude po zranění kolena jen Anna Dušková, která se měla poprvé na domácím mistrovství představit s novým partnerem pro sportovní dvojice Radkem Jakubkou. Ten bude při její indispozici závodit mezi sólisty.

Bývalý partner Duškové Martin Bidař přijede do Ostravy s novou partnerkou Jelizavetou Žukovou, s níž po rozchodu s Hannou Abraževičovovu trénuje od léta. Na mezinárodní scéně ale ještě závodit nemohou, protože šestnáctiletá rodačka z Petrohradu zatím nemá od ruské federace povolení závodit za Česko.

Společně se tak představí jen v samostatném českém mistrovství, kde budou vzhledem k absenci Duškové s Jakubkou jedinými účastníky. Předseda svazu věří, že Žuková povolení brzy dostane. "Osobně jsem se účastnil jednání v Rusku a měl jsem z toho dobrý pocit. Oni proti tomu nic nemají, ale oficiálně by to měli projednávat až po ruském mistrovství, které je přes Vánoce. Věřím v naplnění ústních dohod, ale do té doby pojedou pouze v české části," vysvětlil Žídek.