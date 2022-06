Největší horské středisko Šumavy na Špičáku zahajuje ve středu letní sezonu

Špičák (Klatovsko) - Největší horské středisko západočeské Šumavy Ski&Bike Špičák na Železnorudsku zahájí ve středu 15. června letní sezonu. Do její přípravy investovalo zhruba čtyři miliony korun, hlavně do stavby nového trati v bikeparku, rekonstrukce lanové dráhy na vrchol a do nových kol a elektrokol. ČTK to řekl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. Každodenní provoz areálu bude do 15. září, poté do konce října o víkendech a svátcích.

"Rozjede se lanovka na vrchol Špičáku k rozhledně, odkud se už smí vyrazit po turistických trasách k ledovcovým jezerům. Připravené jsou kompletní tratě bikeparku i nafukovací doskočiště, biková škola a všechna občerstvení," řekl mediální zástupce areálu Karel Samec. Lanovka, rozhledna, půjčovna a další služby jsou otevřené od 09:00 do 17:00, v pátek a sobotu o hodinu déle.

Důvodem, proč se letní start oproti předchozím létům opozdil, je zahájení stavby restaurace alpského stylu pro 250 lidí. Víceúčelová budova s dalším zázemím areálu přijde na 80 milionů Kč. "Aktuálně jsou po zbourání původních objektů hotovy základy nové budovy a pokračuje se dle harmonogramu. Restauraci a další prostory chceme otevřít před lyžařskou sezonou," řekl Kasík. Žádná omezení s výjimkou zákazu vstupu na ohrazené staveniště se na návštěvníky nevztahují. Pouze nebude možné parkovat u tělocvičny, naproti hlavní kase a pod chatou Blaženka. Parkovacích míst je ale na parkovišti areálu a na nedalekých Kaskádách dost, na obou místech zdarma, uvedl Kasík.

Pro letní návštěvníky areálu se otevře první ze tří kilometrů nové trasy v bikeparku. "Vede z horních partií s napojením na další trasy a má nízkou, tedy modrou obtížnost, takže je vhodná i pro začátečníky a rodiny s dětmi," řekl vedoucí střediska služeb Jan Kasík. V celém bikeparku na jaře opravili a vyměnili řadu překážek či skoků. Je opět skvěle připraven, dodal.

Areál otevře od středy Gravity Academy, bikovou školu výuky jízdy na horském, enduro nebo sjezdovém kole. Už je plno na první dva týdny, řekl Jan Kasík. Půjčovna v areálu nabízí desítky kol na sjezd nebo jízdu v horském terénu, veškeré vybavení včetně přileb a chráničů. Servis kol je otevřený pro všechny cyklisty. Děti mohou na hřiště a jízdu na duši.

Turistické cesty od rozhledny z vrcholu Špičáku vedou k ledovcovým jezerům - Černému a Čertovu, na kolech se tam nesmí. Čtyřkilometrové výšlapy jsou připravené jako naučné stezky. Areál nabízí také komentované výlety na elektrokolech po okolí s průvodcem od deseti do 50 km.