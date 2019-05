Největší frakce v EP oslabí, posílí zelení a populisté - on-line přenos

Brusel - Oslabení dvou hlavních politických frakcí v Evropském parlamentu (EP) a vzestup ekologických a nacionalistických či populistických stran jsou hlavními trendy dnes končících evropských voleb. Podle odhadů zveřejněných EP ztratí mandáty Evropská lidová strana (EPP) i socialisté (S&D) a budou muset spoléhat na podporu dalších skupin, z nichž se třetí nejsilnější může stát liberální ALDE. Účast voličů byla podle odhadů nejvyšší za poslední dvě desetiletí. Neúspěchem vládních stran skončily volby v Německu, ve Francii porazila krajně pravicová strana Marine Le Penové koalici prezidenta Emmanuela Macrona.

EPP by měla místo dosavadních 221 křesel získat 177, zatímco S&D si ze 191 mandátů pohorší na 147. Obě si tedy zachovají postavení nejsilnějších skupin, v 751členném evropském sboru však již nebudou mít většinu. Třetí frakce v pořadí ALDE, s nímž by měla spolupracovat i Macronova koalice Obroda, by podle kombinace dosud zveřejněných odhadů a předvolebních průzkumů mohla dosáhnout 101 křesla, což je o 34 více než minule.

Oslabení EPP má jednu z příčin v německých volbách, kde sice zvítězila její nejsilnější součást CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, avšak s historicky nejhorším ziskem 28,3 procent hlasů. Dokonce o odchodu šéfky Andreji Nahlesové se hovoří v koaliční SPD, která skončila až třetí s 15,6 procenta. Naopak důvod k oslavám mají Zelení, kteří druhým místem a ziskem 20,3 procenta výrazně překonali své dosavadní maximum.

Ve Francii byly eurovolby vnímány jako souboj proevropsky zaměřené Macronovy koalice s nacionalistickým a protiunijním Národním sdružením. Formace Le Penové podle prvních odhadů dosáhla na 24 procent hlasů a o necelé dva body prezidentovu Obrodu porazila. Zatímco Le Penová hovoří o "vítězství lidu", který si "vzal zpět moc", Elysejský palác hodnotí výsledek jako "čestný neúspěch". Také ve Francii výrazně posílili zelení, kteří mají na třetím místě téměř 13 procent hlasů.

O rozdílně výrazných vítězstvích nacionalistických vládních politiků rozhodli voliči v Polsku a Maďarsku. Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského získalo hlasy 42 procent Poláků, jeho náskok před opoziční koalicí je však jen zhruba tři procentní body. Naproti tomu Fidesz Viktora Orbána zanechal s více než 50 procenty hlasů ostatní strany za sebou o desítky bodů, nejbližší konkurenti dosáhli na zruba deset procent.

Na Slovensku se vládní straně Směr-sociální demokracie nepodařilo obhájit vítězství. S necelými 16 procenty skončila druhá za koalicí proevropských neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, která překročila 20 procent. Posílila protiunijní krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko s 12 procenty.

Podle odhadu účasti pro všech 28 států unie se k urnám dostavilo 49 až 52 procent voličů. V eurovolbách v roce 2014 přitom hlasovalo 42 procenta voličů.

Le Penová porazila ve francouzských volbách Macrona

Krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové vyhrálo volby do Evropského parlamentu ve Francii. V očekávaném souboji s proevropskou stranou prezidenta Emmanuela Macrona získalo podle prvních odhadů okolo 24 procent hlasů. Macronova koalice Obroda, jejímž základem je jeho strana Republika v pohybu (REM) je s více než 22 procenty druhá. Výrazně si polepšili zelení, kteří skončili třetí s 13 procenty.

Le Penová, která v kampani tradičně sázela na protiunijní rétoriku, tak zřejmě potvrdila stoupající trend svých preferencí z posledních průzkumů. Macronova strana šla do voleb s ambicí vyhrát v době poznamenané protesty takzvaného hnutí žlutých vest.

Německé vládní strany CDU/CSU a SPD v eurovolbách propadly

Německé vládní strany CDU/CSU a SPD v dnešních eurovolbách propadly. Konzervativní unie kancléřky Angely Merkelové získala podle aktualizovaných odhadů 28,3 procenta hlasů a sociální demokraté dokonce jen 15,6 procenta. Pro obě uskupení je to nejhorší výsledek ve volbách do Evropského parlamentu, a v SPD už se kvůli němu začíná spekulovat o osudu šéfky strany Andreji Nahlesové. Radost naopak panuje u Zelených, kteří jsou považováni za faktické vítěze hlasování. Získali 20,3 procenta hlasů, čímž jasně překonali své minulé maximum.

Dosavadním minimem CDU/CSU ve volbách do europarlamentu bylo 35,4 procenta před pěti lety, v případě SPD to bylo 20,8 procenta v roce 2009. Jejich letošní výsledky jsou tedy ještě hluboko pod těmito hodnotami. Navíc jde pro obě uskupení o nejnižší zisk v jakýchkoliv poválečných celoněmeckých volbách.

Kaczyńského PiS v Polsku těsně porazila opozici

Polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského zvítězila podle prvních odhadů ve volbách do EP s nevelkým náskokem na opozici. Konzervativně nacionalistická formace získala 42 procent hlasů, zatímco opoziční Evropská koalice o tři procentní body méně. Podle polských médií přišlo k volbám rekordních 43 procent voličů.

V porovnání s minulými evropskými volbami si PiS polepšila, neboť v roce 2014 skončila s necelými 32 procenty druhá za tehdy vládní Občanskou platformou (PO). Kaczyński to označil za úspěch, zároveň však za důvod k "tvrdé práci před parlamentními volbami", které zemi čekají na podzim.

Eurovolby na Slovensku podle medií vyhrála proevropská koalice

Volby do EP na Slovensku podle médií a podle šéfa jedné z parlamentních stran vyhrála koalice proevropských neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu před nejsilnější vládní stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica a protiunijní krajně pravicovou stranou Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko. Celkem 14 křesel, která v 751členném europarlamentu připadají Slovákům, by si mělo rozdělit šest až sedm stran, hnutí a koalic. Oficiální výsledky slovenská volební komise zveřejní pozdě večer po skončení hlasování ve všech státech evropské osmadvacítky.

Pokud se zmíněné pořadí potvrdí, Směr-SD by poprvé po letech nebyl vítězem celostátního hlasování. Ficova strana, která se dlouhodobě potýká s poklesem popularity, od roku 2006 dosud vyhrála všechny parlamentní i evropské volby. Progresivní Slovensko bylo založeno v roce 2017 a jeho někdejší místopředsedkyně Zuzana Čaputová letos v březnu vyhrála přímé prezidentské volby.

Lidovci rakouského kancléře jsou podle odhadů jasným vítězem

Rakouská lidová strana (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze je nehledě na vládní krizi v alpské republice jasným vítězem eurovoleb. Vyplývá to z odhadů, které lidovcům připisují 34,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončili opoziční sociální demokraté (SPÖ) a na třetím dosud vládní pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Svobodní, jejichž někdejší předseda a bývalý vicekancléř Heinz-Christian Strache korupční aféru odstartoval, získali podle televize ORF 17,5 procenta. Pokud se tento výsledek potvrdí, bude to oproti volbám v roce 2014 propad o více než dva procentní body.

Ve Španělsku podle odhadů vyhráli vládní socialisté

Volby do EP vyhráli ve španělsku vládní socialisté premiéra Pedra Sáncheze, kteří by v unijním zákonodárném sboru mohli mít nově 18 místo současných 14 poslanců. Vyplývá to z odhadů zveřejněných společností GAD3. Nově do europarlamentu vstoupí ultrapravicová strana Vox, bude mít čtyři až pět poslanců. V Portugalsku podle očekávání vyhrála vládní Socialistická strana (PS).

Konzervativní lidovci, kteří eurovolby před pěti lety vyhráli s 16 mandáty, přijdou podle GAD3 možná až o pět europoslaneckých křesel. Středopraví Ciudadanos si naopak výrazně polepší, místo dvou poslanců získaných v roce 2014 jich budou mít osm.

Nizozemské eurovolby vyhrála levice, irské vládní konzervativci

V Nizozemsku podle prvních odhadů nečekaně vyhrála volby do Evropského parlamentu levicová Strana práce s 18 procenty hlasů. Uspěla i nová populistická formace Fórum pro demokracii (FvD), která však patrně část hlasů odebrala podobně laděné Straně pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse. Nejsilnější irskou stranou bude vládní Fine Gael, které odhady přisuzují 29 procent. V Dánsku vyhráli podle očekávání sociální demokraté, protiimigrační Dánská lidová strana skončila třetí za liberály. Vítězství si sociální demokraté připsali podle předpokladů i ve Švédsku, zatímco ve Finsku vyhráli konzervativci.

V Řecku uspěli opoziční konzervativci, v Bulharsku premiér

Řecká opoziční konzervativní Nová demokracie podle odhadů porazila vládní levicovou formaci SYRIZA. Informovala o tom agentura APA. Pohoršili si také vládní konzervativci na Kypru, kteří nakonec jen těsně porazí levicovou Pokrokovou stranou pracujícího lidu (AKEL). V Bulharsku jasně vyhrálo hnutí Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) premiéra Bojka Borisov, uvedla televize bTV. Na Maltě zvítězili vládní socialisté a v Chorvatsku vládní konzervativci.