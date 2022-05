Největší emoční úspěch v kariéře, zisk poháru je pro nás jako titul, řekl Svědík

Uherské Hradiště - Za největší emoční úspěch v kariéře označil trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík zisk domácího poháru po finálovém vítězství 3:1 nad pražskou Spartou. Tým z Uherského Hradiště vyhrál první velkou trofej v klubové historii, což je podle Svědíka totéž, jako kdyby vybojoval titul. Oslavy si s hráči hodlá pořádně užít i proto, aby ze sebe shodil celosezonní stres. Ve Slovácku plánuje pokračovat i v příští sezoně.

"Chtěli jsme zvednout pohár nad hlavu, byl to sen. Mužstvo si za tím od začátku do konce šlo, bylo vidět, že jsme to chtěli více než Sparta. Naše vítězství bylo naprosto zasloužené. Děkuju všem, hlavně hráčům. Po závěrečném hvizdu se mi promítlo, jak jsme tady s nimi před čtyřmi roky začínali pracovat a kam jsme se až dostali. Pro mě je to neuvěřitelné," řekl Svědík na tiskové konferenci.

"Musím před mužstvem smeknout. Už jenom předtím, že před touto sezonou, kdy jsme uhráli čtvrté místo, nikdo nevěřil tomu, že bychom to mohli zopakovat. Ještě jsme k tomu přidali zisk poháru, což je pro nás, jako kdybychom vyhráli titul. Pohár si můžete zvednou nad hlavu jednou za život. I před zápasem jsme neměl takové obavy, protože jsem viděl, že mužstvo si za tím jde. Viděl jsem ty emoce," uvedl Svědík.

Úspěch podle něj není pouze oceněním hráčů. "Jsem rád, že jsme to dokázali, naše vedení, všichni pracovníci klubu. Jsou tady obětaví lidé, na které nesmíme zapomenout, i pro ně je to ocenění. Samozřejmě i pro skvělé fanoušky, naše rodiny, manželky kluků, děti. Ten pocit štěstí je úžasný. Buďme rádi, že žijeme ve svobodné a teď i zdravé zemi. Je to krásné," prohlásil sedmačtyřicetiletý rodák z Pardubic.

"Je to největší emoční úspěch v mé dosavadní kariéře. Po zápase bylo dojetí, protože se to nestává každý den. Když vyhrajete trofej, je to pocit euforie, štěstí. Chtěl jsem to zažít, protože nic jsem v podstatě nevyhrál a ostatní kluci v kabině taky. Bylo to na nich vidět. Podpořili to zkušení matadoři, kteří už něco vyhráli a kteří vědí, jak to chodí a jak je krásné něco získat. Káca (Kadlec) strašně deklaroval, že to chce získat pro Slovácko a že se chce zapsat do dějin klubu tím, že pohár zvedne nad hlavu," konstatoval bývalý kouč Pardubic, Mladé Boleslavi, Jihlavy a reprezentační dvacítky.

Oslavy si plánuje užít. "Jsem určitě slavící a veselý typ. Nemám špatnou opici, ale veselou. Doufám, že ji dneska budu mít, abych se uvolnil po celém roku. Po zápase si obvykle nic moc nedávám. Dneska to ze mě spadne a určitě se připojím ke klukům, protože to jsou zvířata, vedení Milanem Petrželou. Už mi sliboval, co mě čeká. Nebude to nic jednoduchého," prozradil Svědík.

Po konci sezony se bude věnovat svým nejbližším. "Mám skvělou rodinu a ženu, které děkuji za to, co pro mě dělá. O rodinu je skvěle postaráno. Mám úžasné děti, které se bohužel nemohli utkání zúčastnit, protože syn je nemocný. Hrozně se těším, že budu konečně s nimi, že vypnu a budu se moct synovi konečně věnovat. Má šest roků, začal hrát fotbal a u některých věcí nejsem, takže mě to strašně mrzí. Doufám, že ve volnu využiju toho, že uvidím nějaký jeho zápas, nebo že se jim budu moct věnovat daleko víc. Rodina je pro mě nabíjející článek," mínil někdejší hráč Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.

Už v úterý popřel, že by od následujícího ročníku převzal Spartu. V Uherském Hradišti hodlá zůstat. "Nic nenasvědčuje tomu, že bych neměl být (trenérem Slovácka) po tomto zápase. Můžou se samozřejmě stát jiné věci. Mám připravenou přípravu, jména posil. Jede mi dál smlouva. Pokud se nestane nic zásadního, budu pokračovat dál ve Slovácku," řekl Svědík.