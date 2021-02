Největší “elektromobilní” značky: Nastane letos na čele změna?

Vede Tesla, druhý je koncern Volkswagen Group, třetí čínský koncern SAIC. Na čtvrtém místě se pak nachází Renault-Nisssan-Mistsubishi a páté je BMW.

Tak podle spedializovaného portálu EV-Volumes.com vypadá pořadí největších světových výrobců elektrických vozidel za rok 2020, pokud se započítávají dohromady jak prodané“čisté” bateriové elektromobily, tak vozy s pohonem typu plug-in hybrid.

Tesla vyhrála náskokem necelých 80 000 aut (500 000 versus 422 tisíc), ostatní zmiňovaní tři výrobci následují s podstatně větším odstupem.

Vedoucí pozice Tesly ovšem není tak neotřesitelná, jak by se na první pohled mohlo zdát a navzdory tomu, že své prodeje v loňském roce navýšila z předloňských 368 000 na zmíněnou půlmiliónovou metu.

Z tržního podílu 17 procent v roce 2019 totiž vloni její tržní podíl klesl na 16 procent a navíc – v posledním čtvrtletí ji už předstihl Volkswagen. Ten dokázal zákazníkům předat 191 000 kusů elektromobilů, zatímco Tesla o osm tisíc méně.

Ve prospěch Volkswagenu hraje samozřejmě to, že nabízí obě kategorie elektrických vozů – tedy jak ty, které už pohání výhradně elektromotor, tak rovněž plug-in hybridy.

Pokud by se brala v potaz pouze baterií poháněné auta, tak by byl Volkswagen s počtem 227 000 kusů na světovém trhu až třetí. Předstihl by ho rovněž čínský SAIC.

Letos ale Volkswagen významně navýší prodeje také těchto aut. Na všech světově důležitých trzích – tedy v Evropě, v Číně a v USA totiž začne prodávat svůj globální model ID.4.

Autonaelektřinu.cz