Největší drama mé kariéry, uvedl autor vítězné branky nad Ukrajinou Dumfries

Amsterodam - Za nejdramatičtější zápas kariéry označil nizozemský fotbalista Denzel Dumfries nedělní vítězství nad Ukrajinou 3:2 při vstupu "Oranjes" na mistrovství Evropy. Poté co jeho tým po bezbrankovém poločase ztratil ve druhé půli dvougólový náskok, rozhodl pětadvacetiletý obránce o třech bodech přesnou hlavičkou pět minut před koncem. Trenér Frank de Boer připustil, že takovéto "nerváky" mu nedělají dobře.

"Cítím obrovskou úlevu, dosáhli jsme důležitého cíle. Nebyl to můj nejlepší zápas ze všech, ale určitě byl nejkrásnější," prohlásil Dumfries. "Důvod, proč jsme ten vítězný gól dali, byl, že jsme si pořád věřili. Věděli jsme, že ještě další šance přijdou, a bylo potřeba se jen připravit na to využít je,“ doplnil hráč PSV Eindhoven.

Nejen, že v klíčovém momentu vstřelil první gól v reprezentaci, zároveň dal zapomenout i na některé své předchozí neproměněné šance. "Byl to skvělý okamžik. Už jsem byl trochu frustrovaný, protože jsem se chtěl trefit už v první půli. Když jsem ale tuhle šanci proměnil, dost se mi ulevilo," podotkl s úsměvem Dumfries, který byl vyhlášen mužem zápasu.

Nizozemci se díky jeho brance úspěšně vrátili na velkou scénu, kde chyběli sedm let. Po bronzu na mistrovství světa 2014 se totiž na ME 2016 ani MS 2018 nedokázali kvalifikovat. Svěřenci Franka de Boera, který vloni nahradil Ronalda Koemana po jeho odchodu do Barcelony, ale mají aktuálně dobrou formu. Prohráli jen jedno z 11 posledních utkání a poosmé za sebou vstřelili alespoň dvě branky.

"Myslím, že můžeme být na náš výkon hrdí. Viděli jsme kvalitní nizozemský tým, který byl kompaktní, dominoval a vytvářel si šance. Co jsme ale vidět nechtěli, byly ty dva inkasované góly. To bylo až moc snadné," litoval De Boer čtyřminutové pasáže, v níž se prosadili Andrij Jarmolenko a Roman Jaremčuk.

Zápas se zapsal do historie ME jako první, v němž padlo pět gólů ve druhém poločase poté, co ten úvodní skončil bez branek. "Musíme tyhle situace řešit příště rozumněji. Je jasné, že soupeři si umí vytvořit šance, ale musíme maximálně eliminovat, aby se k nim dostali po našich vlastních chybách. Tyhle situace mi navíc nedělají dobře na zdraví, takže budu věřit, že příště už nic takového nedopustíme," dodal De Boer.

V dalším duelu vyzve jeho tým ve čtvrtek v boji o první místo ve skupině C Rakousko, které na úvod porazilo Severní Makedonii 3:1.