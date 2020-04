Nejužitečnějším hráčem basketbalové ligy se stal podruhé Šiřina

Praha - Nejužitečnějším hráčem předčasně ukončené basketbalové ligy byl zvolen rozehrávač Jakub Šiřina z Opavy. Dvaatřicetiletý český reprezentant získal ocenění podruhé v kariéře, poprvé anketu odborníků, klubových manažerů, trenérů a kapitánů ovládl v roce 2016.

Basketbalová liga byla kvůli pandemii koronaviru ukončena v polovině března krátce po začátku nadstavby. O mistrovi zatím vedení soutěže nerozhodlo, dnes ale oznámilo jména vítězů tradiční ankety.

"Tahle cena je pro mě určitě zvláštní, a to v mnoha ohledech. Tím největším je samozřejmě nedohrání sezony," uvedl v tiskové zprávě Šiřina. "Ocenění mě samozřejmě těší, na druhou stranu mě mrzí, že jsme přišli o play off, tedy o nejlepší část sezony, kde jsem mohl svou formu potvrdit," přidal.

"Ta mince tak má dvě strany a není z toho taková radost jako při dokončení sezony, byť zápasů bylo odehráno dost a týmy i jednotliví hráči mohli ukázat, co v nich je," dodal.

Šiřina byl v ukončené sezoně s průměrem 18,2 bodu na zápas čtvrtým nejlepším střelcem, přidal v průměru i 7,4 asistence a 3,7 doskoku. Opavě pomohl k druhému místu v tabulce a byl rád, že alespoň částečně pomohl odčinit nepovedenou minulou sezonu, ve které slezský celek kvůli náročnému programu v Lize mistrů a řadě zranění vypadl ve čtvrtfinále.

"Celou sezonu jsme drželi s mírným náskokem druhé místo. To mě nesmírně těšilo stejně jako to, že jsme většinu sezony předváděli pěkný basket. Vzhledem k tomu, jak se nám letos dařilo, mě ukončení sezony pořád mrzí," pokračoval Šiřina, který by s Opavou mohl podruhé za poslední tři roky získat stříbrné medaile.

Vedení basketbalové federace totiž zatím nerozhodlo o tom, jestli jako konečné pořadí soutěže uzná tabulku v době přerušení. "Radost z takové medaile by nebyla tak velká jako po zisku stříbra na hřišti. Sezona ale byla i přes předčasný konec dost dlouhá na to, aby týmy ukázaly, kam v tabulce patří. A troufám si říct, že my to měli rozjeté výborně," prohlásil Šiřina.

Šiřina se také dostal do nejlepší sestavy soutěže, ve které ho doplnili Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík a Zach Hankins z Nymburku a Pavel Houška z Ústí nad Labem. Další úspěch Opavy podtrhl i trenér Pavel Czudek, který byl zvolen koučem sezony. Cenu pro nejlepšího obránce získal Viktor Půlpán z Pardubic a největší zlepšení zaznamenal Radek Farský z Brna.

Individuální ocenění v basketbalové lize mužů za sezonu 2019/20: Nejužitečnější hráč: Jakub Šiřina (Opava). Trenér sezony: Petr Czudek (Opava). Nejlepší obránce: Viktor Půlpán (Pardubice). Největší zlepšení: Radek Farský (Brno). Nejlepší sestava: Jakub Šiřina (Opava), Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Zachary Hankins (všichni Nymburk), Pavel Houška (Ústí nad Labem). Nejlepší česká sestava: Jakub Šiřina, Václav Bujnoch (oba Opava), Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Pavel Houška (Ústí nad Labem). Nejlepší zahraniční sestava: Eugene Crandall, Sean O'Brien (oba Svitavy), Malik Morgan (Olomoucko), Raheem Appleby (USK Praha), Zachary Hankins (Nymburk).