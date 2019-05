Nejúspěšnějším filmem zlínského festivalu je Rocca mění svět

Zlín - Německý snímek Rocca mění svět o dívce, která se snaží změnit svět, je nejúspěšnějším snímkem letošního 59. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Film režírovala Katja Benrathová, získal zvláštní cenu odborné poroty pro hraný film, zvláštní cenu ekumenické poroty, cenu dětské poroty i diváckou cenu. Ceny festivalu se předávaly dnes při závěrečném galavečeru ve zlínském kongresovém centru.

"Rocca je příklad vynikajícího filmu pro děti i celou rodinu, každý z diváků si tam najde to své, děti to moc bavilo. Bylo tam nějaké morální poselství, kdy se čistá holka objeví ve skupině dětí, které jsou už určitým způsobem zkažené a snaží se to napravit a změnit svět," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti získal snímek Nezapomenutelné léto s Tess, který porotce ohromil výtvarnými kvalitami a vyrovnaným vyprávěním. Cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon dostal Finn Little za roli Mika v australském filmu Chlapec a pelikán.

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež získal kanadský film Malé velké lži. "Život může být zmatený a matoucí, zejména pro dospívajícího člověka. Je důležité, aby člověk měl představu, kým je a kým se může stát. To je poselství, proč jsme cenu udělili tomuto filmu," uvedla předsedkyně hlavní poroty Čou Siao-ťüan. Nejlepší mládežnický herecký výkon podle porotců podal Blake Cooper v roli Bobbyho ve filmu Důkaz muže.

Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film získal český snímek Pod mrakem režisérů Filipa Diviaka a Zuzany Čupové. "My jsme se do toho filmu zkrátka zamilovali. Je to nesmírně okouzlující film, provedení je velmi zdařilé. Mladé publikum na to velice živě reagovalo, což je myslím největší ocenění," uvedl porotce Anthony Wong. Cenu Hermíny Týrlové pro tvůrce do 35 let získal Sergei Kibus, režisér snímku Kocour Teofrastus. Zvláštní cenu společné poroty dětí a dopělých pro animovaný film dostal ruský film Dobré srdce.

Mládežnická porota označila za nejlepší celovečerní hraný film pro mládež norský snímek Psychobitch, který získal také Cenu ekumenické poroty. Cenu Evropa za nejlepší evropský debut dostal snímek Země nezaslíbená režiséra Victora Lindgrena. Nové ocenění, Cena Karla Zemana - zvláštní cena poroty za vizuální ztvárnění filmu připadla německému filmu Cleo cestuje v čase.

Nejlepším studentským filmem se stal a cenu Zlínský pes si odnesl belgický film Provence. Speciální žánrovou cenu mezi studentskými snímky dostal za nejlepší animaci film Muteum, nejlepším dokumentem byl zvolen snímek Spolu sami a nejlepším hraným filmem Poslední výzva.

Mezinárodní porotě Evropské asociace dětského filmu (ECFA) se nejvíce líbil rusko-estonský snímek Jak velká je galaxie?. Cena diváků kanálu ČT:D připadla německému snímku Zvěřinec-Lenochod.

Pořadatelé udělili na galavečeru Zlatý střevíček za vynikající interpretaci písní v českých filmech Karlu Gottovi. Grand Prix Zlín Film Festivalu za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kinematografie pro děti a mládež a její prezentaci převzal již při zahájení festivalu výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha. Letošní 59. ročník festivalu navštívilo téměř 115.000 lidí, nabídl 280 filmů z 51 zemí.