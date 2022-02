Nejtěžší zápas a nejhorší den v mém životě, řekl ukrajinský obránce Kačaraba

Praha - Ukrajinský fotbalista Slavie Taras Kačaraba označil vzhledem k ruskému útoku proti jeho vlasti dnešní odvetné utkání úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy proti Fenerbahce Istanbul za psychicky nejtěžší v kariéře. Sedmadvacetiletý stoper byl dojatý z podpory, která se mu dostala od spoluhráčů, klubu i fanoušků v Edenu. Vršovické mužstvo symbolicky jako kapitán dovedl k výhře 3:2 a postupu.

"Byl to psychicky můj nejtěžší zápas, protože to, co se teď děje na Ukrajině, to není možné. Je to nejhorší den v mém životě, pro moji rodinu, pro moji Ukrajinu, pro všechny lidi, které tam bydlí. Jsem hrdý, že jsem Ukrajinec. Chci poděkovat klukům, kteří brání naši zemi," řekl v nahrávce pro média Kačaraba.

Před, během i po utkání ho opakovaně podpořili fanoušci. Při závěrečné děkovačce si ho spolu s dalším ukrajinským hráčem Slavie Maksymem Talovjerovem vytáhl "spíkr" na stupínek před severní tribunu a spolu s ním absolvovali pokřik.

"Chtěl bych poděkovat Slavii, vedení klubu a fanouškům za velkou podporu, kterou pro mě předvedli. I po zápase, že všichni křičeli Ukrajina. Strašně moc děkuju. Těžko se mi hledají slova," prohlásil Kačaraba.

Připustil, že se jen velmi obtížně soustředil na zápas. "Snažil jsem se koncentrovat na zápas, ale celý den jsem četl zprávy. Všechny moje myšlenky byly s Ukrajinou a s rodinou. Dnes ráno nás s manželkou probudili rodiče, napsali, že začalo to, co začalo," uvedl Kačaraba.

"Šel jsem na hřiště a snažil jsem se odvést svoji práci. Hodně kluků na Ukrajině brání moji vlast. Já jsem fotbalista ve Slavii. Na hřišti jsem se snažil ukázat, že jsem Ukrajinec. Chtěl jsem do toho dát co nejvíc, abych alespoň nějak potěšil své fanoušky a fanoušky Slavie. Pro mě i pro nás pro všechny je to nejhorší doba, která mohla být. Teď pojedu domů a budu dál kontaktovat rodinu a lidi, kteří jsou teď na Ukrajině," doplnil ukrajinský obránce.

Spoluhráči se snažili Kačarabu psychicky podpořit. "Řešili jsme to od rána. Taras s námi normálně komunikoval, ukazoval nám nějaká videa, co mu posílali z domova. Probírali jsme to a snažili se držet spolu. Možná nás to spojilo ještě víc a pomohlo nám to na hřišti, byl vidět týmový výkon, protože jsme stáli za Tarasem," řekl záložník Slavie Tomáš Holeš.

"Taras zahrál obdivuhodně, hrál skvělý zápas. Neumím si představit, jak se musí cítit. Jsem rád, že hrál a podal takový výkon. Klobouk dolů před fanoušky i ostatními, jak držíme spolu. Doufám, že se to nějak vyřeší, protože je to strašné," doplnil český reprezentant.