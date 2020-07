Nejtěžší sezona v kariéře, zhodnotil ji Pavlenka

Brémy/Praha - Fotbalový brankář Jiří Pavlenka prožil psychicky nejnáročnější sezonu v kariéře. Český reprezentační gólman s Brémami do poslední chvíle bojoval o udržení v německé bundeslize a s tradičním účastníkem nejvyšší soutěže odvrátil hrozbu sestupu až v baráži proti druholigovému Heidenheimu. Případný sestup by podle Pavlenky v Brémách považovali za tragédii.

"Když porovnám všechny sezony, tak tahle byla rozhodně nejnáročnější. Tlak je venku mnohem vyšší než v české lize a v reprezentaci jsem zase tolik zápasů neodehrál," uvedl Pavlenka v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Brémám hrozilo, že přijdou o prvoligovou příslušnost, která jim nepřetržitě patří od sezony 1981/82. "Odpovědnost byla obrovská. Město i fanoušci tím fotbalem žijí a pro všechny by byla velká tragédie, kdyby se sestoupilo do druhé ligy. Brémy jsou tým, který odehrál v bundeslize nejvíce sezon, dokonce víc než Bayern Mnichov," uvedl Pavlenka, s níž v klubu působí i další Čech, obránce Theodor Gebre Selassie.

Brémy přežily v závěru bundesligové sezony klinickou smrt. V posledním kole jim nemusela stačit ani výhra 6:1 nad Kolínem nad Rýnem, pokud by zároveň konkurent v boji o udržení Düsseldorf zvítězil na hřišti Unionu Berlín, kterému už o nic nešlo. Düsseldorf ale nečekaně prohrál a ztratil body stejně jako o kolo dřív. Brémy tak získaly o bod více a z 16. místa šly do baráže.

"My jsme věřili, že poslední dvě kola zvládneme, Düsseldorf někde ztratí a budeme to mít ve vlastních rukou. Ale bohužel jsme nezvládli předposlední zápas v Mohuči. Naštěstí nám proti Düsseldorfu pomohl jak Augsburg, tak potom Union. V případě stejného počtu bodů bychom byli v baráži díky poslednímu zápasu my," podotkl Pavlenka.

V baráži jeho tým nečekaně narazil na Heidenheim, protože favorizovaný Hamburk nezvládl poslední kolo druhé ligy. "Baráž je hodně specifická. My jako tým z první ligy jsme byli pod obrovským tlakem, Heidenheim neměl co ztratit a měl obrovskou motivaci, jelikož by to byla jejich první sezona v první lize. Taky to tak na hřišti vypadalo, my jsme působili místy hodně nervózně, a to se na nás v posledních dvou zápasech hodně podepsalo," připustil bývalý gólman Ostravy a pražské Slavie.

V úvodním domácím zápase baráže Brémy remizovaly bez branek a po remíze 2:2 v odvetě bundesligu udržely díky většímu počtu gólů vstřelených na hřišti soupeře. "Nikdo si nepřipouštěl, že bychom do té druhé ligy spadli, jelikož si všichni byli vědomi, jaké finanční i sportovní následky by to pro klub mělo. Po zápase jsme byli všichni samozřejmě hodně nadšení, že jsme to zvládli a že se liga podařila zachránit. Spadl z nás obrovský kámen, který jsme na sobě během záchranářské mise měli," uvedl osmadvacetiletý gólman.

Bundesligu se povedlo po koronavirové přestávce dohrát jako první z velkých lig. "Já se cítil dobře. V pauze jsme si celkem dost mákli, měli jsme náročné tréninky ve skupinkách, takže i tohle nám určitě pomohlo. Těch zápasů během krátké doby bylo spoustu, byl to celkem frmol. Jsem rád, že je sezona konečně u konce a člověk se může věnovat rodině a odpočinout si," řekl Pavlenka.

Těší se na dovolenou. "Ještě nevíme úplně přesně start přípravy, ale podle prvních informací bychom neměli začínat dřív než 3. srpna. Čas budu trávit s rodinou, jelikož posledních pár týdnů jsem byl v Německu sám. Léto strávíme nejspíš v Česku, letos asi nikam k moři nebo do ciziny nepojedeme," dodal Pavlenka.