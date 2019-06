Nejtěžší prohra v kariéře, prohlásil bostonský útočník Krejčí

Boston - Za nejtěžší porážku v kariéře označil útočník David Krejčí neúspěch ve finále Stanleyova poháru. Hokejisté Bostonu podlehli doma v rozhodujícím sedmém duelu finále play off NHL St. Louis 1:4 a podruhé za sebou nezvládli závěrečnou sérii sezony.

"Cítil jsem, že na nás pohár čeká. Věřil jsem mužstvu v každém zápase," řekl novinářům třiatřicetiletý Krejčí, který s Bostonem vyhrál v roce 2011. Spolu s ním se s porážkou musel smířit i útočník David Pastrňák.

Bruins úvodní dvacetiminutovku prohráli 0:2 navzdory tomu, že v ní Blues přestříleli 12:4 a vytvořili si několik jasných příležitostí. "I po první třetině jsem si myslel, že se z toho dostaneme. Je to hodně těžké. Určitě nejtěžší prohra v kariéře," uvedl Krejčí.

Rodák ze Šternberku v letech 2011 a 2013 na cestě do finále opanoval kanadské bodování vyřazovací části. Letos mu v produktivitě patřilo třinácté místo díky 16 bodům (4+12) ve 24 utkáních.

Útočníka Brada Marchanda zasáhla porážka se St. Louis více než ta proti Chicagu před šesti lety. Tehdy Boston v sestavě s Jaromírem Jágrem prohrál finále v šesti zápasech. "Nikdy se přes to nepřenesu. Nevzpamatoval jsem se ani z porážky v roce 2013. Tohle bolí víc. Na takové chvíle nikdy nezapomenete," prohlásil Marchand, který s 23 body (9+14) vyhrál bodování play off.

"Je to pocit prázdnoty. Sezona je dlouhá. Někdo musel vyhrát a někdo prohrát, my jsme se bohužel ocitli na špatné straně. Takhle jsme si to nepředstavovali," konstatoval trenér Bruins Bruce Cassidy.