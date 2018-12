Třinec (Frýdecko-Místecko) - Tomáš Kundrátek oblékl po deseti letech zase dres Třince, ze kterého vyrazil do hokejového světa. Na své cestě sbíral zkušenosti v zámoří, připsal si i třicet startů v NHL, a naposledy působil v KHL. Osmadvacetiletý obránce ve čtvrtek s Oceláři poprvé trénoval a dnes prožil vítěznou premiéru s Chomutovem (4:1).

"Nejtěžší bylo první střídání. Pak jsem měl pár dobrých nahrávek a už to klapalo," uvedl v rozhovoru s novináři Kundrátek, který odehrál poslední zápas Kunlunu naposledy před měsícem. Fanoušci jsou z jeho návratu nadšení. Kundrátka přivítali transparentem, opakovaně vyvolávali jeho jméno. "Bylo to moc krásné, zahřálo mě to u srdíčka. Fanoušci jsou tady skvělí, top v Česku," dodal.

V premiéře nastupoval ve třetí obranné dvojici vedle Milana Doudery, který ale po ataku Bretta Flemminga skončil v péči lékařů a tvář mu nyní zdobí sedmnáct stehů. Kundrátek odmítl zákrok komentovat, ale neviděl problém, že se poté vedle něho vystřídalo více hráčů. "Například s Guntisem Galvinšem jsem hrál v Rize. Nebyl v tom problém," dodal.

Třinec faul kanadského obránce potrestal úvodním gólem zápasu a do konce druhé třetiny ještě zvýšil na 3:0. "Určitě rozhodla disciplína. Hráli jsme i to, co jsme měli a co nám trenér říkal. Dodrželi jsme taktiku, dobře jsme bránili. Šimon (Hrubec) chytal skvěle, podržel nás, a to nás nakoplo. Škoda toho gólu na konci (v čase 59:54), ale hlavní jsou tři body," zdůraznil Kundrátek.

Zápas vůbec nepřipomínal souboj prvního s posledním a osmadvacetiletý obránce měl pochvalná slova o úrovni české extraligy. "Je velmi kvalitní. Všechny týmy posilují, přicházejí zkušení hráči. Má slušnou úroveň," podotkl Kundrátek. A jak se sám změnil on od doby, kdy hrál extraligu? "Trochu mi narostly vousy," pousmál se.

Kundrátek, který startoval na letošních olympijských hrách, avizoval po konci v Kunlunu, že chce někde v KHL pokračovat, ale nakonec rychle kývl na nabídku Třince. "Vychovali mě a hodně mi pomohli. Je to nejlepší klub v Česku a mám to blízko domů (do Přerova). Mám ke klubu dobrý vztah; jak s trenéry, manažery, tak lidmi okolo. Moc se mi tady líbí," vysvětlil Kundrátek své rozhodnutí.

Ve smlouvě má přesto klauzuli, že může odejít do 20. ledna, když dostane lukrativnější nabídku ze zahraničí. "Odehrál jsme tady první zápas, takže se soustředím na další. A zbytek neřeším," řekl Kundrátek.

Stejně tak se už příliš nechtěl vracet ke konci angažmá v Kunlunu, ale vyvrátil, že by v jeho rozhodnutí hrála roli destinace. Ze stejného klubu přišel před minulou sezonou do Třince Tomáš Marcinko, který tehdy říkal, že Číňané hokeji moc nerozumí.

"To se moc nezměnilo. Těch faktorů, proč jsem chtěl odejít, bylo více. Prostě to nevyšlo. Teď bych si přál, abychom s Třincem vyhrávali. A určitě bych se chtěl vrátit do reprezentace. To je čest pro každého," nastínil své nejbližší cíle Kundrátek.