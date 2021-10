Nejtemnější den, řekl po debaklu od Liverpoolu Solskjaer, rezignovat nehodlá

Manchester - Za nejtemnější den své trenérské kariéry v Manchesteru United označil Ole Gunnar Solskjaer nedělní ligovou porážku 0:5 s Liverpoolem. "Rudí ďáblové" prohráli na svém hřišti s velkým rivalem nejvyšším rozdílem v historii a propadli se v tabulce Premier League na sedmé místo. Solskjaer ale na svou funkci rezignovat nechce.

"Těžko k tomu něco říct. Snad jen, že to byl můj nejtemnější den od chvíle, co tento tým vedu. Nebyli jsme po individuální stránce dostatečně dobří a nemůžeme týmu, jako je Liverpool, nabídnout podobné šance. Nebyl to dobrý výkon. Naopak souper byl aktivní, vytvářel si příležitosti a ty chladnokrevně trestal," řekl Solskjaer.

Hlavní díl na rekordní porážce United měl egyptský útočník Muhamad Salah, který vstřelil na stadionu Old Trafford hattrick. Se 106 brankami se stal historicky nejlepším africkým střelcem v Premier League. Další góly v utkání přidali Naby Keita a Diogo Jota.

Manchesteru nebyla ve druhé půli uznána branka Cristiana Ronalda a od 60. minuty dohrával bez vyloučeného Paula Pogby.

"Někdy není výsledek takový, jaký bychom si přáli. A jde to jen za námi, protože nikdo jiný za to nemůže. Fanoušci by si zasloužili něco lepšího, mnohem lepšího. Je na nás, abychom jim to dopřáli," napsal po utkání na instagramu Ronaldo, k jehož výkonu deník Marca poznamenal, že "ztratil hlavu."

Terčem kritiky se stal i Solskjaer, který Manchester United vede od března 2019 a dosud s ním nezískal žádnou trofej. "Věřím sám v sebe a věřím, že se s klubem blížíme tomu, co chceme. Myslím, že je ten posun i znát. Je pravda, že výsledky nejsou v poslední době dobré a mohou vyvolávat u někoho pochybnosti. Já ale nesmím polevit a dál věřit tomu, co děláme," odmítl bývalý norský útočník komentovat otázky o možném konci ve funkci.

"Rudí ďáblové" nevyhráli čtyři ligové zápasy po sobě, ve třech z nich prohráli a ztrácí na vedoucí Chelsea osm bodů. "Padli jsme na dno a horší to už teď být nemohlo. Hned příští týden nás ale čeká duel na hřišti Tottenhamu, pak Atalanta v Lize mistrů a následně Manchester City. Musíme se dívat dopředu. Je potřeba se z toho sebrat a ujistit se, že jdeme do tréninků před dalšími zápasy ve správném rozpoložení," dodal Solskjaer.