Nejšťastnější den mého života, řekl po postupu do EKL slávista Usor

Praha - Za nejšťastnější den svého života označil Moses Usor postup fotbalistů Slavie přes Raków Čenstochová do skupiny Evropské konferenční ligy. Dvacetiletý nigerijský útočník k vítězství 2:0 po prodloužení v domácí odvetě 4. předkola přispěl první brankou z 62. minuty.

"Ani nevím, jak teď svoje pocity popsat. Jsem obrovsky šťastný, nebojím se teď říct, že je to nejšťastnější den mého života. Nevím ani, jak dát do slov, co teď cítím. Je to čistá radost," citoval Usora klubový web.

Odvetu s polským celkem, v němž Slavia doháněla ztrátu 1:2 z úvodního duelu, vnímá jako nejlepší zápas své dosavadní kariéry. "Bez pochyby, to můžu říct úplně bez váhání. Tenhle zápas, s takovým vývojem a výsledkem musí být ten nejlepší, co jsem kdy hrál," uvedl Usor.

Skóre v odvetě otevřel v 62. minutě, kdy technickým pokusem z vápna k zadní tyči obstřelil brankáře. "Vyšlo to hezky, už jsem takový gól z podobného místa dal. Poslední dobou mi to tam padá, jsem za to moc rád," prohlásil mladý křídelník, který skóroval ve třech z posledních čtyř soutěžních duelů, v nichž dal čtyři branky.

Duel v Edenu dnes směřoval k penaltám, které však v první minutě nastavení prodloužení odvrátil střídající Ivan Schranz. Právě slovenský reprezentant se asistencí podílel na Usorově zásahu. "Hned jsem vystřelil z lavičky a rozběhl se k týmu. Byl to skvělý okamžik, měl jsem obrovskou radost a běželi jsme to všichni oslavit společně," konstatoval Usor.

Na postupu se podle něj výrazně podíleli fanoušci, kteří vyprodali Eden (19.370 diváků). "Rád bych jim velmi poděkoval za to, jak nás podporovali. Dorazili ve skvělém počtu, byli slyšet a pomohli nám. Moc jim děkuji," řekl Usor.