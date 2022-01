Nejstaršímu manželskému páru v Česku je celkem 202 let

Vlasta a Stanislav Bělíkovi z Doubravníku na Brněnsku převzali 19. ledna 2022 z rukou zástupců Agentury Dobrý den titul pro nejstarší manželský pár v ČR. Paní Bělíkové je téměř 100 let, jejímu manželovi 102 let. V součtu celkem 202 let budou mít na přelomu 21. a 22. ledna 2022. V roce 2020 oslavili platinovou svatbu – 70 let v manželství. ČTK/Šálek Václav