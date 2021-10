Nejstarším účastníkem symposia v Novém Boru je 90letý Vladimír Kopecký

Nový Bor (Českolipsko) - Nejstarším účastníkem XIV. ročníku Mezinárodního sklářského symposia (IGS) v Novém Boru je sklářský výtvarník Vladimír Kopecký, který v listopadu oslaví devadesátiny. U příležitosti zahájení symposia ho uvedli do síně slávy, kde doplnil oceněné z minulých ročníků Reného Roubíčka, Miluši Roubíčkovou a Jiřího Šuhájka. Sklu se Kopecký věnuje už 75 let a přesto ho i po těch letech někdy výsledek vlastní práce dokáže překvapit, přiznal ČTK.

"To se stává hodně, hlavně u malovaného skla ty barvy za studena teď, když je tam nanáším, tak po vypálení vypadají úplně jinak. To chce také určitou zkušenost. Kdysi jsem chodil do sklářské školy v Kamenickém Šenově právě na malované sklo a pak i v Novém Boru, tak už ledacos o tom vím, ale když začneme blbnout tady s Honzou Janeckým, tak jsme kolikrát z výsledku hodně překvapení," doplnil s úsměvem. Výtvarník přiznal, že ne vždy je s výsledkem spokojen. "Ono si to jde svou vlastní cestou a pak se zjistí, že to vlastně bylo v pořádku, že to tak mělo být," dodal.

Kopecký je věčně mladým doyenem českého sklářství a současně dnes jedním z nejvíce ceněných českých umělců malby, grafiky, instalace a performance. Vysoce hodnocené jsou i jeho sklářské práce do architektury doma i v zahraničí, například v USA, Nizozemsku, Japonsku nebo Německu. Vystudoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde od začátku patřil k nejvýznamnějším žákům legendárního profesora Josefa Kaplického.

Návštěvníci symposia mají možnost Kopeckého vidět v sobotu při práci v improvizovaném ateliéru v novoborském sídle společnosti Lasvit, se kterou Kopecký dlouhodobě spolupracuje. "V minulosti jsme s ním dělali naši ikonickou kolekci Kabaret Monster, která v roce 2018 vyhrála takzvaného designového oscara na milánském týdnu designu. Hodně s ním spolupracuje i náš umělecký ředitel Maxim Velčovský," řekl ČTK mluvčí Lasvitu Tomáš Kolder.

Za návštěvu stojí nejen dílna, kde pracuje Kopecký, ale celý areál společnosti Lasvit, který je u příležitosti symposia otevřený návštěvníkům. Areál propojil dva historické roubené domy z konce 18. století s moderními přístavbami, z nichž jedna má obklad z černé cementové tašky a druhá je ve stejném duchu obložena skleněnými taškami, které firma vyvinula speciálně pro tuto stavbu. Areál získal ocenění Stavba roku 2020 Libereckého kraje a o rok dříve také Památka roku v Libereckém kraji.