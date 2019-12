Nejsledovanějším klipem desetiletí na YouTube je Despacito

San Francisco - Klip k tanečnímu hitu Despacito portorického zpěváka Luise Fonsiho se stal na platformě YouTube nejsledovanějším hudebním videem uplynulého desetiletí, celkem nasbíral 6,5 miliardy zhlédnutí. Úctyhodných 4,5 miliardy přehrání pak figuruje u klipu zpěváka Eda Sheerana natočeného k písni Shape of You. První trojici nejpopulárnějších videí pak uzavírá rapper Wiz Khalifa, jehož klip See You Again má na YouTube 4,3 miliardy zhlédnutí.

Top ten nejoblíbenějších klipů tvoří zejména starší hity, například píseň Uptown Funk Marka Ronsona a Bruna Marse z roku 2015. Tato skladba skončila v žebříčku na čtvrtém místě s počtem 3,7 miliardy zhlédnutí. V závěsu za ní figuruje hit Gangnam Style jihokorejského rappera PSY, který si celý svět podmanil už v roce 2012 a který do současnosti nasbíral 3,4 miliardy přehrání.

Do desítky se vešli ještě Justin Bieber, Maroon 5, Katy Perry a OneRepublic, Ed Sheeran je v ní díky písni Thinking Out Loud zastoupen dokonce dvakrát.