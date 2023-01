Nejsledovanější televizní skupinou byla loni Česká televize s podílem 31,7 pct

Praha - Nejsledovanější televizní skupinou v divácké kategorii nad 15 let se loni popáté v řadě stala Česká televize (ČT) s podílem 31,74 procenta. Proti předchozímu roku ale její podíl klesl o 0,87 procentního bodu. Druhá skončila Prima s růstem o 1,73 bodu na 26,9 procenta a třetí Nova zůstala na 26,4 procenta. Nova však vedla v diváckých skupinách do 54 i 69 let. Vyplývá to z aktuálních údajů ČT a serveru Mediaguru s odkazem na data ATO-Nielsen Admosphere.

V hlavním vysílacím čase ve skupině diváků starších 15 let vedla Česká televize, bez započtení seniorů byla v tzv. primě time nejsilnější Nova.

Dvanáct nejsledovanějších pořadů loňského roku na celém českém TV trhu odvysílala Česká televize na kanálu ČT1. Prvenství patří pohádce Krakonošovo tajemství, kterou si 25. prosince večer nenechaly ujít dvě třetiny diváků u obrazovek. S celkem 3,75 milionu diváků ve skupině od čtyř let se příběh stal zároveň nejsledovanějším televizním pořadem posledních 16 let. Druhé místo drží s 3,28 milionu diváků štědrovečerní pohádka Tajemství staré bambitky 2. Dalších šest příček patří seriálu Devadesátky. Poslední nejsledovanější díl zhlédlo 2,49 milionu diváků.

Nejsilnější televizní stanicí zůstala TV Nova s 18 procenty, následovaná ČT1 s 16,1 procenta a TV Prima s podílem 11,8 procenta. Nejsledovanější stanicí mimo tři největší skupiny bylo Kino Barrandov s 1,23 procenta, TV Seznam měla 1,01 procenta. Zpravodajské stanice ČT24 a CNN Prima News měly podíl 4,9 procenta, respektive 1,75 procenta.