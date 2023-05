Nejsilnější voličské preferenci si drží ANO, od března ale klesly na 31 pct

Praha - Nejvyšší voličské preference si i v dubnu udrželo hnutí ANO, nicméně po několikaměsíčním růstu podle modelu agentury Median klesly. Hnutí by tak volilo 31 procent lidí. Druhé místo by v případných dubnových volbách obsadila ODS s podobným výsledkem jako v březnu, a to s 15 procenty hlasů. Třetí by byli Piráti, kteří posílili na 10,5 procenta, a prohodili si tak místo s SPD. Toto hnutí naopak oslabilo a skončilo by na čtvrtém místě s 8,5 procenta. Hnutí STAN by dostalo 7,5 procenta hlasů a nad pěti procenty potřebnými pro vstup do Sněmovny by ještě skončila KDU-ČSL, která si od března polepšilo. Vyplynulo to z údajů, které agentura zveřejnila na svém webu.

Pod pětiprocentní hranicí by v dubnu podle Medianu byly TOP 09, která by získala 4,5 procenta hlasů, a ČSSD s KSČM, které by volila shodně čtyři procenta občanů. Preference dalších stran jsou mimo dosah hranice pro vstup do Sněmovny. Překonání pětiprocentní hranice je ale nejisté také u stran, které se kolem ní pohybují, uvedli autoři průzkumu.

Pokles preferencí zaznamenaly proti březnu ANO a SPD, přičemž u nyní opozičního hnutí někdejšího premiéra Andreje Babiše se meziměsíčně snížily o 3,5 procentního bodu. Opoziční SPD si proti březnu pohoršilo o 1,5 bodu. Velmi mírně, o půl bodu, klesla podpora ODS, STAN a TOP 09. Naopak o dva body si polepšili Piráti a o 1,5 bodu KDU-ČSL.

Strany současné vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů měly v dubnu podle Medianu v součtu podporu 43 procent potenciálních voličů. V březnu byla tato podpora o dva procentní body nižší. Součet podpory opozičních ANO a SPD se snížil na 39,5 procenta z březnových 44,5 procenta.

Voleb do Sněmovny by se v dubnu účastnilo 74 procent lidí, z toho 60,5 procenta určitě. K posledním sněmovním volbám v říjnu 2021 přišlo 65,43 procenta občanů. Třiapadesát procent respondentů uvedlo, že si je v případě voleb jisto svou účastí i volenou stranou. Počet rozhodnutých oproti minulému průzkumu vzrostl, dodal Median.

Jeho průzkumu se mezi 1. dubnem a 2. květnem účastnila tisícovka lidí starších 18 let.

Volební modely agentury Median (výsledky v procentech):

Duben 2023 Březen 2023 Únor 2023 Říjen 2022 Září 2022 Srpen 2022 Červenec 2022 Červen 2022 Květen 2022 ANO 31 34,5 32 31,5 30,5 29 30 29 28,5 ODS 15 15,5 14,5 13,5 16 16 15,5 16,1 16,5 Piráti 10,5 8,5 11,5 11 11 11,5 10,5 11,8 9 SPD 8,5 10 9,5 12 11,5 14 12,5 12,5 11,5 STAN 7,5 8 7 5,5 5,5 4 5,5 4,8 8,5 KDU-ČSL 5,5 4 3,5 6 2,5 3,5 4,5 4,6 4,5 TOP 09 4,5 5 5 5 6 3,5 5 5,2 4,5 ČSSD 4 4 5 5,5 4,5 5 5 5,6 5,5 KSČM 4 3 3,5 2 2,5 3,5 2,5 2,8 3 Přísaha 2 2 2,5 2 3 3,5 3 2,2 3 Trikolora 1,5 3 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 1,6 2,5

Zdroj: Median