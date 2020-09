Nejsem na TdF v ideálním rozpoložení, přiznal Kreuziger

Rochefort (Francie) - Cyklista Roman Kreuziger připustil, že na své jubilejní desáté Tour de France není zatím v optimální pohodě a formě. Čtyřiatřicetiletý závodník stáje NTT, jemuž v současnosti patří až 113. místo celkového pořadí, ale stále věří, že se v dalších dvou týdnech dokáže z útlumu dostat.

"Nejsem v ideálním rozpoložení, ale nevzdávám se, protože když člověk nemůže, tak musí přidat," uvedl v nahrávce pro média Kreuziger během dnešního volného dne na 107. ročníku "Staré dámy". "Ve dnech, kdy to jde, tak se tam snažím být do chvíle, kdy je to nutné. A pak to objet tak, aby mě to stálo co nejméně energie. I když jsme na Tour, takže to samozřejmě není jednoduché," přiznal Kreuziger.

Pátý muž Tour z roku 2013 se ale nevzdává. "Pořád věřím, že se z toho útlumu, ve kterém jsem, proberu a ve druhém a třetím týdnu mě uvidíte o dost víc. Jsem ale šťastný, že jsem to alespoň přečkal bez pádu, těch prvních devět dnů. Uvidíme, jak to půjde dál," přemítal Kreuziger.

Hlavním úkolem stáje je dosáhnout dílčího úspěchu v podobě etapového vavřínu. "Určitě nejedeme na celkové pořadí. Přišli jsme o dva lidi, což je nepříjemné. Je to ale i tím, že Tour je opravdu těžká. A také tím, že se předtím dlouho pořádně nezávodilo; tak občas někomu něco vyleze a pak nemůže pokračovat," vysvětlil Kreuziger.

Ve dvou případech už se ale jeho týmoví parťáci dokázali prosadit na pódium. "Za zmínku stojí třetí místo Giacoma Nizzola ve třetí etapě, Eddie (Edvald Boasson Hagen) to pak měl o kousek v té etapě, kde Bora tahala a hodně to očesala, kdy skončil druhý. Ale věřím, že těch příležitostí bude ještě dost, takže doufejme, že se nám povede vyhrát etapu, nebo tam budeme alespoň v té loterii o výhru s těma sprinterama," přál si Kreuziger.

Roli hlavního favorita zatím naplňuje průběžně vedoucí závodník Primož Roglič, Slovinec jezdící za stáj Jumbo-Visma. Je ale zřejmé, že vyhráno ani zdaleka nemá. "Závod je hodně napínavý a zajímavý pro fanoušky. Jak já vždycky říkám - Tour je 21 jednorázových závodů a každý den má svůj příběh. Tady je to přesně vidět," podotkl Kreuziger.

První volný den mu přišel k duhu. "Jsme v Rochefortu kousek od Atlantiku. Bylo to dneska fajn: dlouhý spánek, téměř devět hodin, na kolo jsem ani nesednul, protože si potřebuju opravdu odpočinout. Takže jsme se dohodli, že na kolo ani nepůjdu. Je to oproti jiným volným dnům (na Grand Tours) takové volnější tím, že k nám nesmí novináři. Takže spánek a jídlo, to byly dnes důležité věci," řekl Kreuziger.

Důležité ale byly také kontrolní testy na koronavirus. "Dojeli jsme autem na testy, výsledky by měly být zítra. Jde o to, abychom zůstali v těch bublinách, v nichž jsme. Myslím, že Tour dělá velký kus práce a týmy se snaží být opravdu zodpovědné, protože je to důležité, abychom dojeli až do Paříže," podotkl Kreuziger.

Opatření jsou z jeho pohledu nastavena dobře. "Tour to má opravdu velmi dobře zorganizované. Dnes to bylo velice rychlé, přišli jsme na čas, vzali nám vzorek a pak jsme se vrátili, takže jsme se ani nepotkali s někým jiným. Na hotelech nosíme masky, neustále si čistíme ruce a opravdu se s nikým nestýkáme," ubezpečil Kreuziger.