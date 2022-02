Nejrizikovější na českých cestách je co do výše škod silnice 430 u Rohlenky

Praha - Nejrizikovějším místem na českých cestách je co do výše škod silnice 430 poblíž Rohlenky u Brna. Vyplývá to z údajů pojišťoven, podle kterých se škody z při nehodách z posledních dvou let na tomto místě vyšplhaly až téměř ke 40 milionům korun. Místem častých nehod je dále dálnice D5 poblíž Prahy u Rudné, kde řidiči za poslední dva roky bourali 102krát. Uvedla to dnes Česká kancelář pojistitelů (ČKP) společně s Portálem nehod.

Na silnici 430 u odpočívadla Rohlenka loni řidiči bourali podle údajů pojišťoven celkem 12krát. To ve srovnání s některými jinými úseky není tak moc, místo však jasně vévodí co do výše škody. Nejčastější příčinou nehod je zde podle policie nedání přednosti v jízdě, kdy řidiči často nerespektují nebo přehlížejí tamní dopravní značky. V tomto místě poblíž výjezdu z dálnice D1 jsou odbočky na odpočinkové místo, čerpací stanici a restaurace.

Druhým nejvíce nebezpečným místem podle výše způsobených škod je úsek dálnice D5 poblíž Prahy u Rudné. Pojišťovny zde při 102 nehodách v posledních dvou letech odhadly celkové škody na skoro 35 milionů korun. Nejčastější příčinou nehod je zde podle šetření policie nevěnování se šíření. Na velmi frekventovaném úseku dálnice, kterým denně jezdí do Prahy obyvatelé z měst a obcí z jihozápadního směru, totiž často vznikají kolony, při kterých řidiči ztrácejí koncentraci a zároveň roste mezi nimi nervozita.

Na třetím místě se co do výše škod při nehodách umístil úsek dálnice D8 poblíž Zdib, který je rovněž téměř na hranicích Prahy. Za posledních 24 měsíců se tam stalo 26 nehod se škodou za 27 milionů korun, navíc se třemi úmrtími. Příčinou nehod bylo podle policie opět nevěnování se řízení.

Údaje o rizikových místech na tuzemských dálnicích a silnicích nově i s vyčíslenými škodami mohou řidiči najít na stránce Portálu nehod. "V mapě rizikových míst nyní dokážeme uživatelům nabídnout více vypovídající informace zejména u nehod, kde došlo ke zranění nebo úmrtí,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod. Dosud mapa rizikových míst zobrazovala jen výši škod orientačně odhadnutých policií, což ovšem nebylo dostatečně vypovídající, protože údaje pojišťoven nabízejí komplexnější obraz o důsledcích střetů, dodal Petr Jedlička z ČKP, která se portálu podílí.

Nejrizikovější místa silnic v ČR podle škod odhadnutých pojišťovnami za poslední dva roky:

Zdroj: Portál nehod