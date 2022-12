Nejprodávanější počítačovou hrou v Česku byla letos FIFA 23

Praha - Nejprodávanější počítačovou hrou roku 2022 v Česku je fotbal FIFA 23 od Electronic Arts, která o prvenství bojovala s listopadovou novinkou God of War Ragnarök. Třetí místo obsadila FIFA 22, která vedla prvních devět měsíců do vydání nového ročníku. Vyplývá to z údajů největšího prodejce JRC.

"Důvodem úspěchu nejnovějšího ročníku FIFA může být jak mistrovství světa, které nedávno skončilo, tak i to, že jde o poslední fotbal od EA, který nese název mezinárodní federace fotbalových asociací," uvedl marketingový specialista JRC Petr Kratochvíl. Nový díl God of War se začátkem listopadu stal nejprodávanější hrou v den uvedení na trh.

Čtvrtou příčku získala další dlouho očekávaná novinka, Horizon Forbidden West. V první desítce nechybí stálice jako Grand Theft Auto na pátém místě, Minecraft nebo Gran Turismo.

Do první desítky nejprodávanějších titulů se dostalo celkem pět letošních novinek. Vedle her FIFA 23 a God of War Ragnarök jde o Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 a vítěze The Game Awards, hru Elden Ring. Jedenácté místo mezi novinkami obsadilo pokračování kultovní české série Polda s detektivem Pankrácem, kterého dabuje Luděk Sobota. A to i přes to, že se od uvedení potýkalo s pirátským šířením.

Nejprodávanější herní konzolí byla letos podle očekávání PlayStation 5. Prodeje však byly více než kdy jindy ovlivněny dostupností jednotlivých zařízení. Celkově druhé skončilo Nintendo, třetí pak jsou konzole od Microsoftu.

Nejprodávanější počítačové hry v ČR v roce 2022

1. FIFA 23 2. God of War Ragnarök 3. FIFA 22 4. Horizon Forbidden West 5. Grand Theft Auto V 6. Gran Turismo 7 7. Minecraft 8. NHL 22 9. Far Cry 6 10. Elden Ring

zdroj: JRC