Praha - Nejprodávanější hračkou v ČR jsou stavebnice Lego. Jejich podíl na prodejích hraček přesáhl 20 procent. Nejvíc letos vzrostly prodeje robotických a digitálních (interaktivních) hraček, a to meziročně o 94 procent. Bestsellerem jsou velká elektrická autíčka pro děti. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl největší tuzemský internetový obchod Alza.cz. Podle něj by prodej hraček měl dnes dosáhnout maxima.

Prodeje hračkářského sortimentu v ČR dlouhodobě vede právě značka Lego. Například exkluzivní sady Lego - Star Wars Millenium Falcon se 7541 dílky se, i přes vysokou pořizovací cenu téměř 20.000 Kč, prodalo na Alze 270 kusů, což překvapilo i samotného výrobce. Z letošních novinek se staly hitem především kuličková dráha Gravitrax, panenky L.O.L. Suprise a různé druhy tvořivého slizu podporující dětskou kreativitu.

Bestsellerem letošního roku se stala velká elektrická autíčka pro děti, kterých se prodaly tisíce kusů. "Dětská elektrická mobilita tak u nás předběhla tu dospělou," uvedl obchodní ředitel Alza.cz Petr Bena.

Každoročně jsou populární mezi dětmi i dospělými herní konzole Nintendo, Playstation 4 a XBOX ONE. Prodej tohoto sortimentu meziročně rostl o 58 procent, celkem se prodalo 45.000 konzolí. V oblasti virtuální reality byly nejprodávanější v letošním roce brýle pro virtuální realitu HTC Vive, Oculus, Playstation VR.

Alza prodala za poslední tři roky dva miliony hraček v hodnotě přes miliardu korun. Průměrně obchod prodá ročně 667.000 hraček, letos to podle odhadu bude téměř milion kusů.

Zhruba 60 až 70 procent prodejů hraček spadá na období konce roku. Podle nedávné ankety ČTK mezi prodejci hraček budou mezi letošními vánočními hity pro děti interaktivní hračky, lego, drony či elektrické skateboardy a koloběžky. Stejně jako každoročně také řada dětí dostane pod stromeček mobilní telefon, herní konzoli či jinou elektroniku.

Trend interaktivních hraček se už promítl do nabídky plyšáků a panenek pro nejmenší, které mají celou řadu zábavních i vzdělávacích funkcí. "Obecně sledujeme mezi rodiči přesun k interaktivním hračkám, které mají edukativní charakter a pozitivně ovlivňují vývoj dětí. Právě tento typ hraček bude letos patřit mezi hodně populární," uvedla Alexandra Čermáková ze srovnávače cen Heureka.cz. Zároveň zůstávají u rodičů oblíbené také jednoduché hračky jako stavebnice nebo kostky, které rozvíjejí dětské dovednosti a zejména podporují jejich jemnou motoriku.

Podle hračkářství Bambule a Sparkys bude v kurzu z interaktivních hraček před letošními Vánocemi například robot ROB-B2. "Vedle svých 15 zábavních funkcí dokáže robot i reagovat na lidský hlas a vyprávět o vesmíru," uvedla marketingová ředitelka hračkářství Jana Krčková.

České domácnosti letos utratí za hračky před Vánocemi přes 3,1 miliardy korun, což je o 100 milionů více než loni. Vyplývá to z odhadu společnosti Wormelen Group, která zastřešuje hračkářství Bambule, Sparkys a HM Studio. Podle údajů Sdružení pro hračku a hru Češi loni utratili za hračky rekordních 6,8 miliardy korun, meziročně o sedm procent víc.