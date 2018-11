Los Angeles - Nejpřitažlivějším mužem světa je letos podle časopisu People britský herec Idris Elba, o kterém se spekuluje jako o příštím představiteli agenta 007 Jamese Bonda. Titul nejvíce sexy muže planety uděluje časopis každý rok, Elba na trůnu vystřídal loňského "laureáta", amerického countryového zpěváka Blakea Sheltona.

Šestačtyřicetiletého Elbu zpráva o vítězství velice potěšila. "Říkal jsem si: ´No páni, to snad ne. Vážně?," citoval jeho první reakci časopis People. "Podíval jsem se do zrcadla, zkontroloval jsem to a řekl si: ´Vážně jseš celkem sexy´. Ale upřímně, byl to prima pocit. Bylo to hezké překvapení a určitě mi to zvedlo sebevědomí," žertoval herec, který poskytl videorozhovor pro americkou televizní show Jimmyho Fallona.

Elba vyrostl jako syn afrických imigrantů na východě Londýna, jako herec se začal prosazovat v 90. letech. V Británii patří k největším filmovým hvězdám, pronikl ale i do Hollywoodu. Hrál například v akčních snímcích Thor, Pacific Rim - Útok na zemi či v sérii Avengers. Za ztvárnění role detektiva v krimiseriálu Luther dostal Zlatý glóbus, na stejnou cenu byl nominován i jako protagonista životopisného filmu Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě.

Do povědomí veřejnosti pronikl Elba nejvíce jako možný nástupce Daniela Craiga ve filmové sérii o Jamesi Bondovi. Produkce zatím jeho jméno nepotvrdila, on sám ale fanoušky v létě navnadil příspěvkem na twitteru, v němž napsal: "Jmenuji se Elba, Idris Elba."