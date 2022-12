Nejnižší měsíční hrubý plat soudce překročí příští rok bez náhrad 100.000 Kč

Praha - Nejnižší měsíční hrubý plat soudce okresního soudu překročí příští rok bez náhrad 100.000 korun. Nejnižší plat státního zástupce pak přesáhne 90.000 korun. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Odměny soudů a státních zástupců vzrostou v porovnání s nynějškem i v souvislosti s jejich zmrazením na loňské úrovni po většinu letošního roku zhruba o 12,7 procenta.

Platy soudců okresních, krajských a vrchních soudů se stanovují podle počtu let práce. Stejně to platí pro státní zástupce. Soudci okresního soudu budou pobírat příští rok 100.100 Kč až 171.800 korun měsíčně, tedy o 11.300 až 19.400 korun víc než nyní. Soudcům krajských soudů se zvýší platy ze současných 96.900 až 168.500 korun na 109.200 až 189.900 korun. O 13.400 až 23.600 korun vzrostou platy soudců vrchních soudů, a to na 119.400 až 209.300 korun.

Státní zástupci okresních státních zastupitelství budou pobírat od příštího roku mezi 90.100 a 154.600 korunami měsíčně, růst činí v porovnání s nynějškem 10.200 až 17.500 korun. O 11.200 až 19.300 korun navíc budou mít žalobci krajských státních zastupitelství, jejich plat vzroste na 98.300 až 171.000 korun. Zvýšení odměn státních zástupců vrchních státních zastupitelství mezi 12.100 a 21.300 korunami jim zajistí 107.500 až 188.400 korun měsíčně.

Vyšší platy než řadoví soudci a státní zástupci mají jejich nadřízení. Nejlépe placeni pak jsou soudci Ústavního soudu. Měsíční odměna jeho předsedy vzroste o 37.200 na 329.800 korun a soudců z 207.800 na 234.300 korun. Předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu budou pobírat měsíčně 284.300 korun, o 32.100 korun víc než teď. Soudcům těchto soudů stoupne plat ze 185.700 na 209.300 korun.

Platy soudců se odvíjejí stejně jako platy vrcholných politiků od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok. Vypočítávají se z takzvané platové základny, která je součinem této průměrné mzdy a zákonného koeficientu tři. Přesnou výši platové základny zveřejňuje koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí v příslušném sdělení, pro příští rok činí 113.709 korun. Platová základna státních zástupců je podle zákona o desetinu nižší, na příští rok představuje 102.338,1 Kč.

Letos v lednu vzrostly platy soudců a státních zástupců zhruba o šest procent. Od února je ale stejně jako vrcholným politikům snížila na loňskou úroveň novela koaliční vlády Petra Fialy (ODS) kvůli snaze o úspory vzhledem ke schodku státního rozpočtu. Z podnětu Okresního soudu v Ústí nad Labem se tímto zákonem zabývá Ústavní soud.