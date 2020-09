Nejmladší reprezentant Hložek litoval neproměněných šancí

Bratislava - Fotbalista Adam Hložek bral jako velkou poctu, že se stal nejmladším hráčem v historii české reprezentace. Osmnáctiletý útočník pražské Sparty v úvodním zápase skupiny Ligy národů na Slovensku nastoupil rovnou v základní sestavě a pomohl k vítězství 3:1. Jedinou kaňkou na vydařeném debutu pro Hložka byly dvě neproměněné příležitosti.

Sparťanský talent ve věku 18 let, jeden měsíc a 10 dnů překonal dosavadního rekordmana Jana Poláka. Neměl daleko k tomu, aby se současně stal i nejmladším reprezentačním střelcem. "Samozřejmě je to pro mě velká pocta. Asi ke gólu chybělo štěstí. Měl jsem tam dvě velké šance, které jsem měl proměnit. To mě mrzí, ale samozřejmě jsem spokojený," řekl Hložek na tiskové konferenci.

Na hrotu útoku dostal přednost před Michaelem Krmenčíkem. Česká ofenzivní jednička Patrik Schick z preventivních důvodů kvůli výskytu koronaviru v reprezentaci musel do karantény. Hložek měl ve 30. minutě dvě vyložené příležitosti. Nejprve zblízka trefil brankáře Dominika Greifa a poté hlavičkoval do tyče.

"Myslím si, že nezklamal, hrál velice dobře. Možná mohl mít trošku štěstí, protože měl dvě velké šance, které neproměnil. Ale odpracoval to na špici velice dobře proti nepříjemné a důrazné obraně soupeře. Určitě jsem spokojený s Adamovým výkonem," uvedl kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Hložka chválil i reprezentační kapitán a sparťanský spoluhráč Bořek Dočkal. "Ve své kariéře jsem asi nepotkal hráče v tomhle věku, aby byl schopný prokazovat kvalitu týden co týden, zvládat těžké kroky, ustát to v hlavě i fyzicky, být k dispozici každý zápas a zvládnout potom i přechod do reprezentace," prohlásil Dočkal.

"Tohle není samozřejmě snadná situace pro nikoho v osmnácti - přijít a nastoupit v základu na hrotu. Mít za sebou (Milana) Škriniara, nechat se od něj kopat celý zápas, ty souboje ustát a pomoct týmu. Na to, že to byl jeho první zápas, ukázal svoji kvalitu a potenciál. Český fotbal se nemusí o svou budoucnost bát," dodal jednatřicetiletý záložník a autor druhého českého gólu.

Hložek před premiérou cítil nervozitu. Obzvláště, když dlouho nebylo jasné, zda se vůbec páteční zápas uskuteční. Ranní kontrolní testy v Bratislavě totiž odhalily v české reprezentaci druhý případ nákazy covidem-19, ale protože šlo stejně jako ve středu o člena realizačního týmu a ne hráče, slovenská hygiena nakonec povolila hostům nastoupit. "Byl to můj první start. I když jsem si to užíval, tak jsem byl nervózní," přiznal sparťanský odchovanec, který při svém debutu odehrál 72 minut.