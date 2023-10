Nejmenší slovenská parlamentní strana SNS chce vládu s Ficem nebo ho podpoří

Bratislava - Nejmenší slovenská parlamentní strana SNS je připravena vstoupit do vládní koalice s vítěznou stranou v zářijových parlamentních volbách Směr-sociální demokracie (Směr-SD) a stranou Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD). Případně je připravena podpořit menšinovou vládu v čele s předsedou Směru-SD Robertem Ficem či kabinet složený ze Směru-SD, Hlasu-SD a křesťanských demokratů (KDH). Novinářům to po dnešním sněmu Slovenské národní strany řekl její předseda Andrej Danko. KDH se opakovaně vyslovilo proti povolební spolupráci se Směrem-SD, naposledy tak předsednictví tohoto konzervativního hnutí učinilo v pátek.

Složení příští vlády bude záviset na rozhodnutí Hlasu-SD expremiéra Petera Pellegriniho, který dosud nevyloučil ani jednu ze dvou hlavních možností pro sestavení nové slovenské vlády. Fico, který po volbách dostal od prezidentky Zuzany Čaputové pověření k sestavení kabinetu, podle tisku odmítl přenechat funkci premiéra Pellegrinimu. Naopak druhá nejsilnější parlamentní formace, liberální hnutí Progresivní Slovensko (PS), jež usiluje o vznik vlády bez Směru-SD, už potvrdila, že je připravena přenechat Pellegrinimu křeslo ministerského předsedy. Hlas-SD skončil ve volbách až na třetím místě, bez něj ale nevznikne vláda s většinovou podporou ve sněmovně.

"SNS chce důstojnou pozici ve vládě, ale zároveň nechceme být do počtu. Pro nás je priorita sestavit vládu. Musí skončit liberální vláda, to je naše hodnotové nastavení. Za každou cenu se do vlády tlačit nebudeme," řekl Danko.

SNS byla se Směrem-SD součástí vládní koalice naposledy v letech 2016 až 2020, kdy Pellegrini a další čelní představitelé Hlasu-SD ještě působili ve Směru-SD. Z Ficovy strany Pellegrini odešel před třemi lety a založil vlastní stranu.

SNS se ziskem 5,62 procenta hlasů ve volbách, které byly před týdnem, těsně překročila pětiprocentní volební práh. Straně připadlo ve 150členné sněmovně deset křesel; kromě Danka zbylých devět poslanců za SNS ovšem nejsou členy této strany. Danko tvrdil, že navzdory tomu poslanecký klub SNS bude jednotný. Mezi zvolenými poslanci za SNS jsou například tři zákonodárci, kteří se v roce 2020 dostali do parlamentu na kandidátní listině krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko. Už po zhruba čtvrt roce po tehdejších volbách poslanecký klub této strany opustili.

Většinu ve slovenské sněmovně po posledních volbách by měla také vládní koalice v čele s PS, jejíž součástí by byly také Hlas-SD, dále liberální strana Svoboda a Solidarita a KDH. Pellegrini dříve řekl, že takováto koalice by už z hlediska počtu zúčastněných stran byla rizikovější než tříkoalice a tvořily by ji názorově odlišné strany. Například KDH odmítá zavedení registrovaných partnerství, což je jednou z priorit PS. Podle Pellegriniho má jeho strana hodnotově blíže ke Směru-SD.

Do slovenské sněmovny se ještě dostala koalice tří stran pod vedením dříve nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, jejíž šéf a expremiér Igor Matovič dlouhodobě odmítá spolupráci jak se Směrem-SD, tak s Hlasem-SD.