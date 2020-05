Nejmenování Fremra vzbuzuje podle Brožové úvahy o politizaci vedení NS

Praha - Bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová považuje za politováníhodné, že soud nepovede první místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) Robert Fremr. Prezident Miloš Zeman do funkce dnes jmenoval Petra Angyalossyho. Brožová České televizi řekla, že Fremr byl evidentně nejlepším kandidátem a jakákoliv jiná volba působí jako politizace funkce. Angyalossy se proti obavám své předchůdkyně ohradil. Novinářům řekl, že by zásahy politiky do spravedlnosti nikdy nepřipustil.

Fremra jako nástupce Pavla Šámala v čele Nejvyššího soudu doporučovala Zemanovi ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "Z mého úhlu pohledu, pokud byl kandidátem doktor Robert Fremr, morálně i mravně integrovaná osobnost a autorita v oblasti trestního práva, potvrzená i na mezinárodní úrovni, potom jeho nejmenování považuji za politováníhodnou informaci a politizování funkce předsedy Nejvyššího soudu," řekla Brožová.

Brožová uvedla, že Fremr nabízí i zkušenosti se správou soudu díky své funkci místopředsedy ICC. Evidentně nejlepší tak podle ní zůstal při výběru prezidenta stranou. "Není to o konkrétní osobě, ale vycházím z názoru, že je-li tu takto nepochybně o koňskou délku vpřed vyprofilovaná osobnost, tak jakékoliv jiné jmenování vzbuzuje tyto pochybnosti a je signálem o politizování funkce předsedy Nejvyššího soudu," dodala.

Angyalossy novinářům řekl, že za 27 let v justici vždy věřil v její apolitičnost. "Nikdy bych nedovolil, aby politika jakkoliv zasahovala do výkonu spravedlnosti. Soudil jsem i různé politické kauzy a nikdy jsem se nenechal ničím ovlivnit, natožpak politikou," uvedl.

Hrad dopředu nezveřejnil, že prezident Angyalossyho jmenuje, informaci tajil až do začátku dnešního ceremoniálu. I to podle Brožové nahrává úvahám o politizaci procesu výběru nového šéfa NS. "Vycházím kontinuálně z názoru, že nepolitickým a nezávislým výkonem funkce přispívá předseda Nejvyššího soudu k naplňování principů dělby moci i nezávislosti soudů, a tím samotného demokratického právního státu," uvedla.

Angyalossy řekl, že způsob výběru je dán zákonem a tříměsíční prodlevu od odchodu dosavadního šéfa Pavla Šámala do jeho dnešního jmenování mohla zapříčinit i koronavirová epidemie. Vyloučil to, že se Zemanem při schůzkách před jmenováním hovořili o konkrétních kauzách.