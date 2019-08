Nejméně jeden mrtvý po střelbě v obchodním centru v El Pasu

El Paso (USA) - Dvě desítky zraněných a nejméně jednoho mrtvého si vyžádala dnešní střelba v nákupním středisku ve městě El Paso na jihu USA, které leží na hranicích s Mexikem. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na mluvčího jedné z místních nemocnic. Televize CNN dříve s odvoláním na místní správu hovořila o několika obětech. Mluvčí místní policie potvrdil, že jeden podezřelý ze střelby je ve vazbě.

Policie zatím nepotvrdila možný počet obětí ani zraněných, americký prezident Donald Trump přitom na twitteru hovořil o "mnoha mrtvých". Mluvčí místní policie Robert Gomez uvedl, že při střelbě bylo několik lidí zraněno, ale nepotvrdil, že někdo zemřel. Motiv činu podle něj zatím není jasný. Podle vyjádření viceguvernéra státu Texas Dana Patricka v televizi Fox News je podezřelému pachateli 21 let.

Mluvčí univerzitní nemocnice v El Pasu podle AP řekl, že jeden člověk ze 12 zraněných, kteří byli do této nemocnice převezeni, zemřel. Uvedl také, že mezi zraněnými byly dvě děti ve věku dva a devět let, které byly posléze ve stabilizovaném stavu převezeny do místní dětské nemocnice. Dalších 11 zraněných přijala nemocnice Del Sol.

Místo neštěstí, tedy okolí obchodního domu Walmart a sousedního nákupního střediska Cielo Vista, je uzavřeno. Dorazili tam také agenti FBI i hraniční policie. Podle reportéra CNN bylo ve dvou sousedních obchodních centrech v době střelby dopoledne místního času několik tisíc lidí.

Ke střelbě v El Pasu se na twitteru vyjádřil i prezident Donald Trump. "Zprávy jsou velmi špatné, mnoho mrtvých. Spolupracujeme s místními úřady, hovořil jsem s guvernérem. Bůh s Vámi všemi," napsal na twitteru.

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že šílení střelci nejsou v USA neobvyklým jevem. Naposledy minulou neděli devatenáctiletý muž zastřelil tři lidi na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy, poté spáchal sebevraždu.

Asi sedmisettisícové město El Paso leží na hranicích s Mexikem, na druhé straně hranice je více než milionové město Ciudad Juárez.