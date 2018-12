Nehoda vysokorychlostního vlaku poblíž železniční stanice Marşandiz v západní části turecké metropole Ankary. Vysokorychlostní vlak byl na cestě z Ankary do města Konya, které leží jižně od metropole. Kolem 06:30 místního času (04:30 SEČ) narazil do lokomotivy, jejíž posádka na místě kontrolovala koleje. Následně nejméně dva vagóny vykolejily a narazily do nadchodu. ČTK/AP/Burhan Ozbilici