Nejméně 73 migrantů zřejmě utonulo při potopení lodi u Libye

Tripolis - Po úterním ztroskotání lodi u břehů Libye se pohřešuje nejméně 73 migrantů a předpokládá se, že zahynuli. Na svém twitteru o tom dnes informovala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Sedm lidí se podle ní zachránilo.

Loď podle IOM vyplula z Libye do Evropy v úterý a předpokládá se, že na palubě bylo přibližně 80 lidí. Sedmi z nich se podařilo doplavat k pevnině, byli v zuboženém stavu a nyní jsou v nemocnici.

Libyjský Červený půlměsíc mezitím ve spolupráci s policií našel těla 11 utonulých migrantů.

Libye je hlavní tranzitní zemí pro lidi z Afriky a Blízkého východu mířící do Evropy. Převaděči využívají politického chaosu, který v zemi panuje od svržení diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011. Mnozí migranti na cestě z Libye v posledních letech přišli o život. Jiní se dostali na lodích evropských humanitárních pracovníků do Evropy. Ti, které u libyjských břehů zachytí pobřežní stráž, jsou umisťováni do detenčních center, kde podle nevládních organizací čelí nehygienickým podmínkám i násilí.