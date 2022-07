Nejméně 1793 Rusů odmítlo dál bojovat na Ukrajině, uvádí mediální projekt

Kyjev - Nejméně 1793 ruských vojáků se odmítlo dál zapojovat do bojů na Ukrajině, vyplývá podle šetření ruského mediálního projektu Vjorstka z veřejně dostupných údajů. Některé vojáky, kteří se rozhodnou vypovědět smlouvu o práci v ruských ozbrojených silách a pokusí se odjet zpět do Ruska, ale ruská armáda přesouvá do speciálního centra ve městě Brjanka v Luhanské oblasti na východní Ukrajině, uvedla Vjorstka.

Existenci centra v Luhanské oblasti pro "odmítače" potvrdili příbuzní vojáků z různých ruských jednotek. Podle informací projektu je v něm nyní drženo nejméně 234 příslušníků ruských ozbrojených sil. Vojáci v Brjance žijí ve sklepních nebo jiných izolovaných prostorách a je na ně vyvíjen tlak, aby souhlasili s návratem na frontu.

O zadržování ruských vojáků odmítajících účast v bojích v ukrajinské Luhanské oblasti psal dříve také ruský nezávislý web Mediazona. Podle něj jde o vojáky, kteří slouží v armádě na základě smlouvy.

Nejčastěji se ruští vojáci odmítají dál účastnit bojů kvůli těžkým podmínkám na frontě, řekl projektu Vjorstka Alexej Tabalov, zakladatel organizace Škola prizyvnika (Škola odvedence), která poskytuje právní pomoc brancům a dalším vojákům. Méně je podle Tabalova těch, kdo chtějí vypovědět smlouvu o službě v armádě z ideologických důvodů.

"Není třeba naše vojáky idealizovat. Nemají k válce žádné morální výhrady. Mají jednoduše zesílený pud sebezáchovy, chtějí zůstat naživu," uvedl Tabalov. "Obrací se na nás také lidé, kteří už nechtějí bojovat, protože jsou unavení. Tři nebo čtyři měsíce strávili na frontě, aniž by je někdo směnil nebo aniž by měli dovolenou," doplnil Tabalov.